Raportul Mueller, prezentat Congresului Procurorul general al SUA a spus intenționeaza sa cenzureze o parte din raport pentru a proteja intimitatea și reputația unor persoane menționate, creand o posibila confruntare cu democrații care au cerut documentul complet. William Bar a spus intr-o scrisoare adresata președinților comisiilor judecatorești ale Senatului și Casei Locale ca raportul complet al consilierului special se ridica la aproape 400 de pagini, cu excepția tabelelor și a anexelor. Procurorul general a spus ca va elimina secțiunile care ar putea dezvalui informații confidențiale, secrete sau care pot "incalca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

