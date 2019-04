Stiri pe aceeasi tema

- William Barr, procurorul general al Statelor Unite, a fost acuzat ca „a inițiat o campanie mediatica” pentru președintele Donald Trump, inainte de publicarea raportului privind presupusa implicare a Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016. Congresmanul democrat Jerry Nadler l-a acuzat pe…

- Presedintele SUA a salutat concluziile mult-asteptatului raport al procurorului special Robert Mueller, care a constatat ca echipa sa de campanie nu a colaborat cu Rusia. ”Nicio complicitate, nicio obstructionare. EXONERARE completa si totala. PASTRATI AMERICA MAREATA”, a fost primul comentariu postat…

- Concluziile anchetei desfasurate timp de aproape doi ani de echipa procurorului special Robert Mueller, descrisa in mod repetat de presedintele Trump ca o „vanatoare de vrajitoare", constata absenta unor elemente care sa dovedeasca existenta unei intelegeri sau a unei coordonari intre echipa de campanie…

- Procurorul special Robert Mueller ”nu il exonereaza in mod clar si explicit pe presedintele” Donald Trump in ancheta rusa, a declarat duminica presedintele Comisiei Jurdiciare din cadrul Camerei Reprezentantilor, Jerry Nadler, care a primit o scrisoare in care secretarul Justitiei Bill Barr prezinta…

- Bill Barr, procuror general SUA, si-a exprimat speranta sa livreze 'principalele concluzii' al acestui raport de ancheta foarte asteptat membrilor comisiilor juridice ale Congresului 'chiar in acest weekend', a afirmat el intr-un mesaj adresat parlamentarilor. La randul sau, Casa Alba a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump parea vineri sa se astepte sa fie acuzat de obstructionarea justitiei la finalul anchetei asupra suspiciunilor de complicitate intre Moscova si echipa sa de campanie la alegerile prezidentiale din 2016, comenteaza Agentia France-Presse (AFP). Intr-un…

- Presedintele american Donald Trump doreste sa majoreze bugetul Pentagonului, de unde ar vrea sa extraga fonduri pentru a finanta zidul la frontiera cu Mexicul, consacrand in acelasi timp mai putine resurse financiare pentru diplomatie, potrivit cifrelor detaliate ale bugetului Ministerului Apararii…

- Comisia pentru informatii a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA a anuntat marti ca l-a angajat pe fostul procuror anti-mafia Daniel Goldman la conducerea anchetei privind legaturile cu Rusia ale campaniei presedintelui Donald Trump, informeaza DPA preluata de Agerpres. Presedintele comisiei,…