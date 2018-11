Raportul MCV, mult mai dur pentru Romania decat pentru Bulgaria: care ar putea fi cerintele Comisiei Europene

Stiri pe aceeasi tema

- Un draft al raportului MCV ce va fi facut public marti de Comisia Europeana, consultat de G4Media.ro, arata ca evaluarea Bulgariei va fi mult mai buna decat a Romaniei. Executivul comunitar va arata ca Romania a indeplinit doar doua din cele 12 recomandari (referitoare la Sistemul Prevent al Agentiei…

- Un draft al raportului MCV ce va fi facut public marti de Comisia Europeana, consultat de G4Media.ro, arata ca evaluarea Bulgariei va fi mult mai buna decat a Romaniei. Executivul comunitar va arata ca Romania a indeplinit doar doua din cele 12 recomandari (referitoare la Sistemul Prevent al Agentiei…

- Un draft al raportului MCV ce va fi facut public marti de Comisia Europeana, consultat de G4Media.ro, arata ca evaluarea Bulgariei va fi mult mai buna decat a Romaniei. Executivul comunitar va arata ca Romania a indeplinit doar doua din cele 12 recomandari (referitoare la Sistemul Prevent al Agentiei…

- Comisia solicita Romaniei si Bulgariei sa puna integral in aplicare legislatia UE privind inghetarea si confiscarea instrumentelor si a produselor infractiunilor savarsite in UE. Directiva instituie norme minime privind inghetarea bunurilor in vederea unei posibile confiscari ulterioare si privind…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, contrazice expertii Comisiei Europene care au revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018. Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI, insa cresterea economica din acest an va…

- Comisia Europeana (CE) a revizuit, joi, semnificativ in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara, potrivit previziunilor economice de toamna publicate joi de Executivul…

- Coaliția PSD-ALDE primește lovituri in succesiune, in demersul de a schimba sistemul judiciar din Romania. Comisia de la Veneția a trimis un raport extrem de critic la modificarile Codului Penal și a Codului de Procedura Penala, iar acest raport ajunge și pe masa Comisiei Europene.Citește…

- Premierul critica reacțiile oficialilor UE fata de unele politici nationale. "Ei nu le inteleg pe cele din est, reformele din justitie promovate de guvernul de la Varsovia fiind doar un aspect al problemei, a declarat intr-un interviu acordat postului CNN premierul polonez Mateusz Morawiecki. 'Tarile…