- A fost publicat raportul MCV (Mecanismul de Verificare si Cooperare in Justitie) pentru Romania care este extrem de critic la adresa Guvernului si Parlamentului. Principalul capat de acuzare: atacurile la justitie. Ca urmare, Comisia Europeana ne cere sa suspendam „imediat” punerea in aplicare a legilor…

- Presedintele ALDE a declarat ca persoanele care intocmesc raportul MCV cu privire la Romania „au simpatii si sunt supusi greselii”, precizand ca „MCV-ul nu e Dumnezeul pe pamant”. Acesta a adaugat ca asteapta cu mare curiozitate urmatorul raport. „De cand raportul MCV ne indica faptul ca Romania face…

- Oficialii europeni cer Romaniei sa ia in calcul opiniile prezentate in raportul Comisiei de la Veneția, a precizat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, care a anunțat ca urmatorul raport MCV va fi facut public pe 13 noiembrie. ”Am luat nota cu mare atenție de cele doua opinii ale Comisiei de…

- Comisia de la Veneția a emis raportul final pe pachetul de Legi ale justiției. In raport, specialiștii Comisiei de la Veneția recomanda mai multe modificari autoritaților din Romania.Consultați mai jos documentul adoptat de Comisia de la Veneția: RAPORT COMISIA DE LA VENEȚIA

- Judecatorul Cristi Danileț il contrazice pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, și arata ca OUG pentru Legile justiției se aplica tuturor procurorilor DNA și DIICOT, nu doar celor delegați, așa cum explica Toader.Citește și: SURSE - Comisia Europeana, scrisoare BOMBA catre Romania: coaliția…

- Europarlamentarul social-democrat, Claudia Tapardel, sustine ca, din nou, Comisia Europeana se grabeste sa vina cu o reactie, dupa modificarile generate de Ordonanta de Urgenta privind legile justitiei, fara sa aiba toate informatiile. „Ma tem ca, si de aceasta data, Comisia Europeana isi…

- "Am vazut progrese in trecut, uneori chiar progrese spectaculoase, dar acum exista riscul real ca lucrurile sa regreseze, intr-un mod care sa afecteze nu doar democratia din Romania, ci si locul pe care Romania si l-a construit in ultimii ani ca membra UE. Comisia a cerut in mod repetat autoritatilor…