Stiri pe aceeasi tema

- „Negocierile pentru formarea noului guvern se poarta de catre cele șase partide de opoziție care au reușit sa dea jos un Guvern fara a veni cu o alta soluție in loc. PSD nu va participa la votul pentru noul guvern și am incredere ca niciun social-democrat nu-și mai asuma sa tradeze voturile și increderea…

- In urmatorii 3 ani, Ministerul Sanatatii va primi de la Fondul Global de Lupta impotriva SIDA, Tuberculozei si Malariei peste 4,3 milioane de euro pentru implementarea mai multor masuri care vizeaza controlul tuberculozei in Romania, dar si achizitia unei parti din medicamentele utilizate in tratamentul…

- Mircea Diaconu și-a depus, sambata, la Biroul Electoral Central, candidatura pentru Cotroceni. Prezidențiabilul ALDE-PRO Romania a strans peste 400 de mii de semnaturi. El a afirmat ca i se pare ridicol sa depui doua milioane de semnaturi, fara sa te gandești la oamenii care muncesc sa le verifice.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marti dupa intrevederea de la Casa Alba cu presedintele SUA Donald Trump ca liderul american și-a exprimat „sprijinul clar” pentru lupta impotriva corupției in Romania.„Am remarcat reiterarea sprijinului clar al presedintelui Trump pentru eforturile mele…

- Eurodeputatii Aliantei USR-PLUS considera inacceptabile propunerile avansate de Guvern pentru postul de comisar european si anunta ca nu vor vota pentru Rovana Plumb sau Dan Nica, in cazul in care una dintre aceste nominalizari ajunge la audierile din comisiile Parlamentului European, transmite Agerpres…

- Actiunile derulate de autoritatile ungare pentru a lupta impotriva coruptiei parlamentarilor si magistratilor sunt in continuare "necorespunzatoare", a avertizat Consiliul Europei, intr-un raport extrem de critic al organismului sau specializat, facut public joi, potrivit AFP. In raport, Grupul statelor…

- Actiunile derulate de autoritatile ungare pentru a lupta impotriva coruptiei parlamentarilor si magistratilor sunt in continuare "necorespunzatoare", a avertizat Consiliul Europei, intr-un raport extrem de critic al organismului sau specializat, facut public joi, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. …

- ”Noi trebuie sa continuam lupta impotriva coruptiei. Deci pentru acest lucru sunt total de acord ca trebuie sa continuam lupta impotriva coruptiei. Si cred ca este un lucru important pentru noi, pentru guvern, pentru tara. Dar aici as mai vrea sa ridic un aspect. De fiecare data am spus lupta impotriva…