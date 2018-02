Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Fostul premier Victor Ponta reacționeaza, dupa ce Antena 3 a prezentat o serie de inregistrari in care se arata efectiv cum procurorii Negulescu și Savu i-au dictat un denunț lui Vlad Cosma, un denunț cu fapte inventate.Intr-o declarație pentru STIRIPESURSE.RO, Victor Ponta susține ca cei…

- Judecatorul Cristi Danilet spune, despre anuntul facut de ministrul Justitiei Tudorel Toader, care a precizat ca va prezenta un “raport privind activitatea manageriala a DNA”, ca un astfel de document recent. Danilet scrie, intr-o postare pe blogul sau , ca, potrivit legii, doua feluri de rapoarte se…

- Odata cu scandalul de la DNA Ploiesti, ies la iveala si unele “scurgeri” si “turnatorii” din urbe. Ce este mai grav, este faptul ca s-au aflat si fapte ale unor “acoperiti” importanti – nume sonore – din urbe, care nu au fost straini de scandalurile si procesele din ultima perioada.

- Oana Zamfir a prezentat in emisiunea "Exces de putere”, un document oficial care raspunde unei chestiuni importante din scandalul uriaș iscat in DNA. Fostul adjunct al Poliției Prahova a spus la Antena 3 ca toate instituțiile statului au știut de grupul infracțional de la Ploiești, insa Laura…

- "Am facut o sesizare catre Inspectia Judiciara a CSM pentru a demara cercetarile disciplinare pentru cele pe care le-am constatat in dezvaluirile care au fost facute publice aseara (joi, n.r.), cum nilte domni procurori care aveau cu totul alte atributii incercau sa falsifice dosare petnru a-mi fabrica…

- "Imi doresc ca tot acest scandal din ultima vreme sa nu fi timorat ceea ce inseamna sistemul judiciar din Romania. CSM si Inspectia Judiciara nu ar trebui sa cedeze deloc niciunei presiuni venite din spatiul public de la politicieni, de la media care a insistat foarte mult sa prezinte dintr-o anumita…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, joi, ca Laura Codruta Kovesi „minte cu nerusinare” cand afirma ca ceea ce se intampla la DNA Ploiesti este un caz izolat si enumera mai multe situatii in care procurori DNA din alte judete au „falsificat” si “au folosit martori mincinosi”. El mai spune ca…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi a susținut, miercuri seara, o conferința de presa in care a dezbatut toate acuzațiile care s-au lansat pe piața din momentul inregistrarilor facute de fostul deputat Vlad Cosma.

- Inspectia Judiciara o contrazice pe Laura Codruta Kovesi, dupa conferinta de presa de miercuri seara. Inspectia Judiciara afirma ca sefa DNA a fost cercetata disciplinat in doar doua dosare in ultimul an, nu 15, asa cum a afirmat Kovesi. Mai mult, Inspectia contrazice si afirmatiile despre controalele…

- Pe baza inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma, ce fac referire la neregulile din cadrul DNA Ploiesti in care protagonistul principal este procurorul Mircea Negulescu, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, urmeaza sa decida soarta sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca la momentul la care fostul procuror Mircea Negulescu de la DNA Ploiesti si-a inceput activitatea in DNA avea o vechime de peste 20 de ani in magistratura, nu era nicio cercetare disciplinara in curs si nu a primit nicio sesizare…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a spus, miercuri seara, ca nu stie la ce raport a facut referire ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si ca nu a avut nicio discutie cu el pe aceasta tema. Intrebata de jurnalisti, la conferinta de presa de miercuri , despre raportul privind DNA, care contine…

- Șerban Nicolae considera ca Laura Codruța Kovesi submineaza credibilitatea instituției pe care o conduce, conferința de la DNA fiind o dovada in acest sens. „Cred ca in materie de comunicare, nimeni nu submineaza credibilitatea Direcției Naționale Anticorupție mai tare ca șefa acestei instituții.…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu are cunostinta despre vreun raport al ministrului Justitiei cu privire la activitatea DNA, precizand ca nu a avut nicio discutie cu Tudorel Toader pe aceasta tema. "Nu stiu despre ce raport este…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca, dupa aparitia inregistrarilor in care procurorii DNA Ploiesti erau acuzati ca au falsificat probe, nu a avut nicio discutie cu presedintele Romaniei sau cu ministrul Justitiei.

- Laura Codruța Kovesi a vorbit despre celebrul procuror Mircea Negulescu, fost la DNA Ploiești, și care a facut obiectul mai multor innregistrari audio și video in ultimul an. Kovesi spune ca nimeni nu i s-a plans de procurorul proreclit ”Portocala”.”Cand a inceput sa lucreze la DNA, aveam…

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a declarat, miercuri seara, ca in urma informatiilor aparute in spatiul public incepand de duminica seara a solicitat DNA Ploiesti si a primit, in cursul acestei zile, un raport privind stadiul dosareor vizandu-i pe membrii familiei Cosma si aspectele presupus…

- Laura Codruța Kovesi susține, in premier, o conferința de presa! Asta, ca urmare a inregistrarilor video prezentate de Vlad Cosma, fost deputat PSD. Kovesi spune ca a cerut un raport de la DNA Ploiești și pe care l-a trimis și la procurorul general.”Vad ca e foarte multa lume, sunt foarte…

- Scandalul fabricarii de probe din cadrul DNA Ploiești ia amploare. Dupa ce a aparut informația ca Laura Codruța Kovesi, șefa instituției, ar fi avut cunoștința de aceste fapte, mai multe voci din spațiul public au cerut demisia procurorului-șef.

- Dragnea, despre demiterea Codruței Kovesi: Tudorel Toader este unul din cei mai indreptatiti si informati oameni din Romania in acest moment pentru a lua o decizie argumentata, a spus miercuri președintele PSD, la sediul partidului. Dragnea nu a dorit sa comenteze daca el considera ca șefa DNA mai trebuie…

- Miscare de ultim moment a fostului deputat Sebastian Ghita! Fostul social-democrat a depus, prin intermediul avocatilor, o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de fostul deputat Vlad Cosma. Vizati de plangerea penala sunt sefa DNA,…

- Fostul deputat Vlad Cosma nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde era citat ca martor, transmite corespondentul MEDIAFAX. Deputatul Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca fostul parlamentar este plecat din tara si nu se poate prezenta marti…

- Scandalul nu e doar la Ploiesti, ci la nivel national, spune Cozmin Gusa despre ”razboiul” momentului din DNA. Consultantul politic susține ca in interceptari este un limbaj de infractori si l-a criticat pe seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, ale carui declaratii nu l-au convins. Gusa a mai adaugat ca…

- Dosare penale pentru folosire unor minori in scop de cersetorie Sambata și duminica, polițiști ploieșteni de siguranța publica din cadrul Secției nr. 2 au depistat doua prahovence, care, insoțite de minori, apelau la mila trecatorilor, solicitand diverse sume de bani. Au fost intocmite…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, considera socante afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga referitoare la o solicitare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, de a urgenta un dosar in care era cercetat un ministru ce ar fi putut fi nominalizat…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni…

- Fostul deputat Vlad Cosma a depus la Parchetul General o plangere penala impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de savarsirea infractiunilor de compromiterea intereselor justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in…

- Scandalul fabricarii de probe din cadrul DNA Ploiești ia amploare. Dupa ce a aparut informația ca Laura Codruța Kovesi, șefa instituției, ar fi avut cunoștința de aceste fapte, mai multe voci din spațiul public au cerut demisia procurorului-șef.

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a sustinut duminica, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca avea o relatie apropiata cu sefa DNA Laura Codruta Kovesi, sustinand ca aceasta ar fi fost la el acasa, la Ploiesti, "a venit la vie" si ar fi fost vazuta de lautari si de chelneri, el precizand ca se…

- Fostul deputat Sebastian Ghita vine cu noi dezvaluiri si sustine ca Laura Codruta Kovesi a fost la el acasa, la Ploiesti, cu ocazia unui eveniment privat. Tot el lanseaza insa si un atac dur la adresa sefei DNA, despre care spune ca a ajuns "o nemernica, o...

- Procurorul Mihaiela Iorga a sustinut, duminica seara, ca, in cadrul dosarului Microsoft pe care-l instrumenta, Laura Codruta Kovesi i-ar fi trimis, la un moment dat, un mesaj prin care o anunta ca omul de afaceri Nicolae Dumitru ar fi urmat sa vina sa faca denunturi importante in aceasta cauza.

- Afirmatii extrem de grave la adresa sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Marele ei dusman a facut dezvaluiri incredibile in direct la Antena 3. Mihaiela Iorga Moraru a facut devoalari incredibile din dosarul Microsoft, dar a atacat si politica lui Kovesi de a conduce DNA.DEZVALUIRI despre razboiul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat sambata ca nu are suficiente date pentru a spune daca procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, trebuie sa demisioneze, dar sub nicio forma decizia aceasta nu este in Parlament. El mai spune ca prescrierea faptelor din dosarul Microsoft…

- Modul in care Laura Codruța Kovesi incearca sa scape de raspunderea prescrierii unor fapte din dosarul Microsoft și sa arunce totul in carca procuroarei Mihaela Iorga Morar este in totala contradicție cu desfașurarea reala a evenimentelor. Așa cum le-am reconstituit pe parcursul documentarii.

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, sugereaza ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, ar trebui inlocuita din funcție pentru a recredibiliza instituția. „Trebuie adus DNA-ul macar la nivelul si credibilitatea pe care le avea in timpul lui Morar, cand nu prea plecau dosare fara probe…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, in cazul careia DNA a sesizat Inspectia Judiciara in legatura cu instrumentarea dosarului Microsoft, in care pentru sapte ministri a fost dispusa clasarea cauze, a declarat, vineri seara, la B1 TV, ca regreta ca nu s-a retras mai devreme din acest dosar, intrucat ar…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat vineri ca nu are niciun motiv sa isi dea demisia din functie, adaugand ca a sesizat Inspectia Judiciara in legatura cu dosarul Microsoft.

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef DNA, a reacționat, vineri, pentru prima data in scandalul declansat de dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii dupa ce faptele s-au prescris. Aceasta a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul…

- Parchetul General informeaza ca a sesizat Inspecția Judiciara inca din septembrie 2017 in privința procurorului DNA Mihaela Iorga Moraru, care a instrumentat dosarul Microsoft inainte de a fi data afara de la DNA de Laura Codruța Kovesi, dupa ce șase miniștri au fost scoși de sub urmarirea penala…

- Decizie incredibila in dosarul Microsoft! Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce infractiunile s-au…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu dupa ce DNA a dispus clasarea cauzei fata de mai mulți foști ministri care erau cercetati pentru abuz in serviciu in dosarul Microsoft.Digi24: Laura Codruta Kovesi trebuie sa iasa si…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, neaga ca ar fi perchezitionat calculatoarele si telefoanele mobile ale opt procurori anticoruptie. Reactia vine dupa ce in presa au aparut informatii in acest sens. DNA transmite intr-un comunicat ca in presa din Romania a fost vehiculata o informație potrivit…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu. Din…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi este acuzata, in raportul intocmit de Inspecția Judiciara, ca a obtinut cu mandat perchezitia informatica a opt procurori, dupa o inregistrare audio ajunsa la presa in care ar fi cerut, printre altele, “decaparea premierului”. In actiunea disciplinara inaintata catre Sectia…

- Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, a trimis secției de procurori a CSM solicitarea de aviz pentru revocarea din funcția a procurorului Eugen Stoina, conform unui comunicat de presa al institutiei: "In conformitate cu notificarea facuta de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație…

- Codruta Kovesi acuzata de ”canibalism inchizitorial” de procurorul Mihaiela Iorga. Șefei DNA i se cer despagubiri de 10.000 de euro Procurorul Mihaiela Iorga a cerut, in instanta, despagubiri de 10.000 de euro de la Laura Codruta Kovesi, Marius Iacob si institutia procurorului sef al DNA, pentru perioada…

- Polițiști ai Serviciului de Ordine Publica au desfașurat controale la doua supermarketuri din municipiul Ploiești. Au constatat doua infracțiuni de inșelaciune și au aplicat sancțiuni contravenționale, in valoare de 7.000 de lei. Astfel, la unul dintre agenții economici verificați, polițiștii au constatat…