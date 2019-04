Stiri pe aceeasi tema

- Raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in campania pentru alegerile prezidentiale americane si suspiciunile asupra lui Donald Trump de obstructionare a justitiei va fi publicat joi, a anuntat luni Departamentul american al Justitiei, citat de agentiile AFP si Reuters.…

- "Noi am stiut de la bun inceput ca ancheta lui Mueller nu va gasi nimic si nimeni nu stie asta mai bine decat noi", a declarat presedintele rus Vladimir Putin cu ocazia unui forum desfasurat la Sankt Petersburg. "Pentru noi era clar ca ancheta se va termina, practic, fara rezultate negative ", a…

- Raportul procurorului special Robert Mueller, care a anchetat aproape doi ani asupra eventualelor legaturi intre apropiati ai lui Donald Trump si Rusia, va fi dat publicitatii cel mai tarziu la jumatatea lunii aprilie, a anuntat miercuri ministrul american al justitiei, Bill Barr, relateaza AFP. "Cred…

- Dat publicitații duminica și transmis Congresului american de catre ministrul american al Justiției, Bill Barr, raportul procurorului special Robert Mueller nu confirma existența vreunor contacte intre persoane apropiate președintelui Trump și Rusia in perioada campaniei prezidențiale din 2016. Așa…

- Procurorul special Robert Mueller a remis raportul sau de ancheta asupra suspiciunilor de intelegere secreta intre Moscova si echipa de campanie a lui Donald Trump, au informat vineri media americane, anunta agentiile internationale de presa. Fostul sef al FBI a remis acest document procurorului general…

- Presedintele american Donald Trump a pus miercuri inca o data la indoiala legitimitatea procurorului special Robert Mueller, criticand faptul ca poate redacta un raport desi, spre deosebire de el, nu a fost ales, relateaza AFP. Raportul lui Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre Rusia…

- Procurorul general interimar al Statelor Unite, Matt Whitaker, a declarat vineri in cadrul unei comisii din Congres ca nu a intervenit niciodata in investigatia aflata in desfasurare a procurorului special Robert Mueller asupra presupusului amestec al Rusiei in alegeri, relateaza DPA. "Nu m-am amestecat…

- Biroul procurorului special Robert Mueller, cel care investigheaza posibile legaturi intre echipa de campanie a presedintelui american Donald Trump si Rusia, a contestat informatiile conform carora Trump i-ar fi cerut avocatului sau Michael Cohen sa ofere declaratii false in fata Congresului, scrie…