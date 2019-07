Raportul GRECO, publicat. Raluca Turcan: Se dă dreptate PNL-ului "Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție putea fi desființata inca de la inceputul anului, daca Senatul ar fi aprobat proiectul de lege depus de PNL! GRECO da dreptate PNL – aceasta secție este o anomalie. Romania este un stat democratic. PSD și ALDE au crezut ca se pot folosi de aceasta ”poliție politica pentru magistrați” pentru a-și albi dosarele penale", a scris Raluca Turcan pe Facebook. Apel la liderul Senatului Apel la liderul "La referendumul din 26 mai, romanii au spus foarte clar – politica trebuie sa-și ia mainile de pe legile justiției! Știind ca doamna Dancila… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

