Raportul GRECO publicat. Călin Popescu Tăriceanu, prima reacţie "Raportul GRECO privind Romania a fost publicat pe http://www.just.ro/ sau, mai bine zis, parerea unor experți straini despre justiția din Romania a fost publicata. Aceiași experți care nu au avut nimic de comentat despre dezvaluirile din ultimii ani (vezi protocoalele secrete, dosare facute la comanda, sentințe venite din padurile patriei, secții ilegale de investigarea magistraților, etc)", a scris Tariceanu pe pagina sa de Facebook. Acest articol reprezinta o opinie. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

