- ITF a anunțat noul format pentru Fed Cup din 2020. România este printre cele 16 echipe care joaca în play-off-ul din februarie 2020. Turneul final va avea loc la Budapesta, transmite frt.ro.Federația Internaționala de Tenis a anunțat, joi, ca începând de anul viitor se schimba…

- Studentii Universitatii "Lucian Blaga" din Sibiu s-au clasat pe locul 5 la Campionatul European de Robotica - EUROBOT OPEN 2019, care s-a desfasurat in perioada 30 mai - 1 iunie 2019, in localitatea La Roche sur Yon, Franta. ULBS a participat cu doua echipe din cadrul Facultatii de Inginerie - CyberTech…

- Potrivit secretarului de presa al patriarhului Kirill, sfintirea bisericii - care va servi oficialilor ortodocsi rusi de la Strasbourg, studentilor din oras si altora - va avea loc duminica. De asemenea, in cadrul acestei vizite, patriarhul Kirill are programate intalniri cu reprezentanti ai Bisericii…

- Rusia ramane membra a Consiliului Europei duupa ce, vineri, membrii acestei organizații au ajuns la o ințelegere care rezolva disputa care a inceput odata cu anexarea Peninsulei Crimeea. Miniștrii de Externei ai celor 47 de națiuni membre ale Consiliului Europei au votat cu majoritate covarșitoare in…

- Iranul a anuntat miercuri ca inceteaza sa mai aplice ”unele” dintre ”angajamentele” pe care si le-a asumat in cadrul acordului international cu privire la programul nuclear din 2015, ca raspuns la denuntarea unilaterala a acestui pact de catre Washington in urma cu exact un an, relateaza AFP. Teheranul…

- Compania a sters 97 de conturi din Rusia care se ocupau de Ucraina si alte 21 care se concentrau pe Austria, tarile baltice, Germania, Spania, Ucraina si Marea Britanie, a anuntat Facebook intr-o postare pe blog.In luna martie, Facebook a eliminat din motive similare 2.632 de pagini, grupuri…

