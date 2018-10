Raportul Expert Forum de monitorizare a referendumului pentru redefinirea familiei indica abateri legate de legislatie

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a confirmat, joi, rezultatul referendumului pentru redefinirea familiei, organizat in 6 si 7 octombrie, dupa ce judecatorii CCR au constatat respectarea procedurilor, potrivit unor surse judiciare. La referendumul pentru redefinirea familiei au votat 21,10% dintre alegatori,…

- Pana la ora 21,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,72 - dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 21,00 este de 1.046.583, dintre care in mediul urban au votat 636.435 persoane,…

- Prima zi a referendumului pentru redefinirea familiei in legea fundamentala s-a incheiat. Intrebarea inscrisa pe buletine: "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?".

- Structurile teritoriale din cadrul M.A.I., angrenate in organizarea si desfasurarea Referendumului din 6 si 7 octombrie 2018, au luat toate masurile, din competenta, pentru asigurarea unui climat de liniste si siguranta publica.

- Referendumul pentru revizuirea Constitutiei in forma adoptata de Parlament se va desfasura pe parcursul a doua zile, 6 si 7 octombrie 2018, intre orele 7.00 ndash; 21.00, pentru a asigura o consultare cat mai larga a romanilor cu drept de vot.Guvernul a adoptat in sedinta de marti, 18 septembrie a.c.,…

- Referendumul pentru redefinirea familiei in Constituția Romaniei va avea loc timp de doua zile, in 6 și 7 octombrie, a anunțat Viorica Dancila, marți, in ședința de Guvern. In ședința de marți, Guvernul urmeaza sa stabileasca detaliile de organizare a referendumului pentru redefinirea familiei . Mai…

- Guvernul se reunește, luni, la ora 16.00, intr-o ședința extraordinara, tema fiind organizarea referendumului pentru redefinirea familiei. Curtea Constitutionala a avizat revizuirea Constitutiei, in sensul redefinirii familiei.

- Aproximativ 100 de persoane s-au adunat marți seara in Piața Universitații din Capitala pentru a manifesta impotriva votului din Senat, care da unda verde referendumului pentru redefinirea familiei.