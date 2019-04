​Raportul Etiopiei arată că prăbușirea a fost provocată de un senzor defect Conform raportului preliminar eliberat de guvernul Etiopiei joi, aeronava de la Ethiopian Airlines a întâmpinat dificultați din cauza unor erori de citire ale unui senzor principal, iar piloții nu au putut evita prabușirea, deși au urmat procedurile Boeing în caz de urgența, scrie AP News.



Rezultatele investigației stabilesc cea mai clara legatura de pâna acum între prabușirea din 10 martie, de pe teritoriul Etiopiei și cea din octombrie, de pe coasta Indoneziei. În ambele cazuri a fost implicat același tip de aeronava Boeing, modelul 737 Max.



Ambele… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

