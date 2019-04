Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 4 apr – Sputnik. Incidentele de securitate cibernetica înregistrate la alegerile parlamentare din 24 februarie din Republica Moldova au fost contracarate cu succes de catre specialiștii din cadrul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetica (STISC). Potrivit…

- În regiunea afectata de ciclon, cel puțin 1,052 de oameni sunt infectați cu holera, dupa raportul Ministerului Sanatații, prezentat luni. Raportul arata o creștere semnificativa a cazurilor, conform The Guardian.Acum patru zile numarul celor infectați era estimat la 139, însa noile…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a aplicat amenzi de peste 5,42 de milioane de lei, in primele doua luni ale anului, in crestere cu 12,8% fata de aceeasi perioada din 2018, dar numarul controalelor efectuate a scazut la 4.749, de la 5.323, in intervalul de referinta, arata datele din Raportul de activitate…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern a confirmat ca 40 de persoane au murit iar alte 20 au fost ranite in atacurile de la doua moschei din orasul Christchurch, scrie The Guardian, informeaza News.ro.Citește și: Elicopterul SMURD, solicitat la Brașov - Un copil și mama acestuia au fost GRAV…

- Mai multe persoane au fost împușcate în cursul unui incident armat care a avut loc vineri în zona unei moschei în orașul Christchurch din Noua Zeelanda, informeaza cotidianul NZ Herald, citat de Mediafax. Potrivit martorilor oculari, cel puțin o persoana a decedat, iar alte…

- Analiza unui experiment derulat in Noua Zeelanda, in cadrul caruia saptamana de lucru a fost redusa la patru zile, a aratat ca productivitatea nu a fost afectata, nivelul stresului angajaților a scazut, crescand in schimb implicarea acestora, scrie The Guardian , care noteaza ca testul alimenteaza speranța…

- • Aproape 3500 de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii RAR, in anul 2018, prezentau pericol iminent de accidente. Registrul Auto Roman a verificat, anul trecut, din punct de vedere tehnic in trafic, 67.807 vehicule, in toata țara. In urma controalelor s-a constatat ca aproape jumatate…