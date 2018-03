Stiri pe aceeasi tema

- Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie finalizata la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat joi vicepresedintele CSM, Codrut Olaru. Reamintim ca sectia…

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a declarat, joi, la Ministerul Justitiei, ca motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru Procurori a CSM privind revocarea Codrutei Kovesi este aproape gata, cel mai probabil la sfarsitul saptamanii urmand sa ajunga la Klaus Iohannis.

- Raportul cu motivarea avizului negativ dat de Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este aproape finalizat si va fi “transmis decidentilor” pana la…

- Motivarea avizului negativ al CSM pentru revocarea lui Kovesi. Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruta Kovesi, urmeaza…

- Tudorel Toader ataca CSM dupa avizul negativ pe cererea de revocare a șefei DNA. Ministrul Justiției a spus ca procurorii din CSM au luat o hotarare „instant”, atunci cand au dat aviz negativ pe cererea de revocare, iar acum „le e greu sa motiveze contra evidentei”. “Procurorii din Sectia Consiliului…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni ca este pregatit sa sesizeze Curtea Constitutionala a Romaniei in cazul in care presedintele Klaus Iohannis nu da curs solicitarii de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, precizand ca asteapta motivarea…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat luni, referindu-se la motivarea avizului negativ dat de CSM cererii de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, ca membrilor Sectiei de procurori a CES, “le va fi greu sa motiveze contra evidentei”, el argumentand ca este vorba despre un demnitar care…

- Ministrul Justiției le-a transmis un mesaj dur celor de la Consiliul Superior al Magistraturii, care au dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Tudorel Toader așteapta motivarea celor de la CSM pentru a trimite mai departe cererea de revocare a șefei DNA catre Klaus Iohannis."Eu…

- Laura Codruța Kovesi, prezentata ca o eroina de Washington Post. Șefa „asediata” a anticorupției din Romania, așa cum este descrisa de jurnaliștii americani, a afirmat ca procurorii DNA au investigat un numar record de cazuri, in contextul in care atacurilor politice asupra luptei impotriva corupției…

- Laura Codruta Kovesi a prezentat, miercuri, Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017. Sefa DNA si-a inceput discursul afirmand ca 2017 a fost un an dificil, demersul luptei anticoruptie fiind pus puternic sub semnul intrebarii. Potrivit ei, aproximativ…

- Vicepresedintele Consiliului Suprem al Magistraturii (CSM), Codrut Olaru, a dat asigurari miercuri, la bilantul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), ca avizul negativ pe care l-a dat sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi a fost unul obiectiv, asumat…

- La eveniment au fost invitati reprezentantii mai multor institutii din sistemul judiciar, dar si presedintele Klaus Iohannis. Seful statului va participa la prezentarea bilantului. Ministrul Justitiei a anuntat, marti, în sedinta Sectiei pentru Procurori a CSM, în care s-a…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la la sedinta de prezentare a raportului privind activitatea DNA pe anul 2017, a anuntat, luni seara, Administratia Prezidentiala. Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc…

- Consiliul Superior al Magistraturii – Secția pentru procurori a fost ieri scena uneia dintre cele mai importante confruntari din sistemul judiciar național, care i-a avut ca actori principali pe Tudorel Toader, ministrul Justiției, și Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție.…

- Competenta presedintelui Romaniei de numi judecatorii in functiile de presedinte si vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) incalca competenta constitutionala a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), se arata in motivarea deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR)…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, considera ca avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii pe revocarea Laurei Codruța Kovesi este o sfidare a cetațenilor. "Mie decizia CSM mi s-a parut o dovada de dispreț la adresa cetațenilor, au ignorat absolut toate dovezile. Secția…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, considera ca avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii pe revocarea Laurei Codruța Kovesi este o sfidare a cetațenilor.Citește și: Victor Ponta, atac INCENDIAR la adresa lui Dragnea, dupa ce Maior a confirmat petrecerile la vilele SRI…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat, marti, 27 februarie, aviz negativ propunerii ministrului Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. La ședința au fost prezenti atat ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cat si procurorul…

- Acuzatii grave dupa sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Magistratii au respins cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la DNA. A fost un aviz negativ dat cererii lui Tudorel Toader. In direct la Romania TV, jurnalistul Ion Cristoiu a criticat dur aceasta hotarare.Citește…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost prezenta, marti, in fata Sectiei pentru Procurori a CSM, pentru a fi audiata, la sedinta participand si Tudorel Toader, ministrul Justitiei, cel care cere revocarea sa din functie. Dupa trei ore de dezbateri in care au avut loc mai multe contre intre…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dat, marti, aviz negativ propunerii ministrului Justitiei privind revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA. Anuntul a venit la finalul sedintei de doua ore si jumatate, la care au fost prezenti atat ministrul…

- Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ cererii ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, solicita demisia ministrului Justiției, dupa aceasta infrangere din plenul CSM.Citește…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Sectia a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei cu privire la posibilitatea revocarii procurorului sef, prin urmare…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, in sedința de marți, sa dea aviz negativ propunerii facute de ministrul Tudorel Toader privind revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al DNA.

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ privind revocarea din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, potrivit corespundentului Știrilor Pro TV.

- Președintele secției de procurori din cadrul CSM, Codruț Olaru, a declarat ca avizul CSM in ceea ce privește cererea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi este unul negativ. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este așteptata decizia președintelui Klaus Iohannis.”Secția…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, marti, in sedinta Sectiei pentru Procurori a CSM, ca nu se va prezenta la bilantul DNA de miercuri, precizand ca nu a primit raportul de activitate nici pana acum. Codruta Kovesi a spus ca raportul a fost inaintat marti catre invitatii la bilant. …

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, s-a prezentat in plenul Consiliului Superior al Magistraturii și a ținut sa le dea asigurari membrilor acestui for ca raportul prin care a cerut revocarea Laurei Codruța Koves a fost urcat pe site in cel mai scurt timp posibil. Tudorel Toader a explicat ca site-ul…

- ”Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere”, a declarat Viorica Dancila, marți, la Chișinau, cu cateva ore inainte de audierea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, in CSM. Prim-ministrul a aratat…

- Bilantul de activitate pe 2017 al DNA va fi prezentat miercuri, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi va fi audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul Justitiei. “Va informam ca in ziua de miercuri, 28 februarie 2018,…

- „Nu luam in calcul suspendarea președintelui. Orice discuție pe aceasta tema in care este implicat PSD este falsa”, a raspuns Liviu Dragnea, intrebat daca ia in considerare suspendarea președintelui in cazul in care refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dragnea a mai spus ca social-democrații…

- Procurorul – sef al DNA a fost invotata la sedinta CSM. Audierea vine dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi. “In intampinarea interesului general suscitat de avizul consultativ solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, Sectia pentru procurori informeaza…

- Sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti la CSM Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, va fi audiata marti, la CSM, în cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a ei din functie. ''În întâmpinarea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat, pentru AGERPRES, ca va participa marti la sedinta Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii in care se va discuta solicitarea privind revocarea din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta…

- Laura Codruta Kovesi a fost invitata, marti, la ora 14:00, pentru a fi audiata de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), care are pe masa cererea de revocare a sefei DNA si raportul intocmit de ministrul Tudorel Toader. Avizul dat CSM are caracter consultativ. "In intampinarea interesului…

- Laura Codruța Kovesi a fost chemata marți la CSM. Magistrații se reunesc marți pentru a discuta pe marginea cererii de revocare a șefei DNA, transmisa de ministrul Tudorel Toader, anunța oficiali ai Consilului Superior al Magistraturii. Tudorel Toader a cerut saptamana trecuta revocarea șefei DNA,…

- (Dupa ce a fost acuzat ca a facut public un raport confidențial) Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca raportul Inspectiei Judiciare privind cercetarea disciplinara a Laurei Codruta Kovesi, publicat in sustinerea celui de revocare, este finalizat si nu are caracter confidential. Toader precizeaza…

- Procurorul Cristian Ban, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a precizat ca reprezentantii CSM asteapta propunerea de revocare initiata de ministrul Justitiei, urmand sa analizeze daca e intemeiata, avand 30 de zile la dispozitie."Asteptam propunerea de revocare. Urmeaza sa o analizam…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Dezbaterea a avut loc la sediul Parlamentului European din Strasbourg. ”In cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a evoluțiilor legislative din Romania, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a Romaniei, modificarea legislației…

- Plenul Curtii Constitutionale a Romaniei analizeaza, marti, obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si PNL, la legile justitiei, adoptate de Parlament, la sfarșitul lunii decembrie, anul trecut, in regim de urgența. Pe ordinea de zi a sedintei de plen…

- Inspectia Judiciara cere cercetarea disciplinara a șefei DNA Sefa Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Foto: Arhiva. Sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, va fi cercetata disciplinar de catre Sectia de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa ce Inspectia Judiciara…

- Discursul de la sedinta de vineri, 5 ianuarie, a Consiliului Superior al Magistraturii, una in care membrii si-au ales conducerea pentru 2018, a reprezentat prima mutare a presedintelui Romaniei in incercarea de a bloca atacul PSD-ALDE asupra sistemului de justitie. Multi s-au intrebat ce…

- Ministrul Justitiei a negat, intrebat la finalul sedintei CSM daca il evita pe presedintele Klaus Iohannis. "Sa ne respectam atributiile legale si constitutionale. Ministrul face o propunere, Guvernul, comisia speciala, Parlamentul adopta, presedintele trimite la reexaminare, presedintele…

- Klaus Iohannis Plenul Consiliului Superior al Magistraturii s-a reunit vineri pentru a-si alege noua conducere – presedintele si vicepresedintele, la sedinta participand si seful statului, Klaus Iohannis. UPDATE Klaus Iohannis a criticat modificarile la legilor Justitiei, spunand vineri, la sedinta…

- Zi importanta pentru magistrati. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) isi alege, vineri, conducerea pentru 2018 si va face bilantul activitatii pe anul trecut. La sedinta participa presedintele Klaus Iohannis si ministrul Justitiei Tudorel Toader.