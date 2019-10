Raportul Comisiei Europene privind Bulgaria în cadrul MCV: au fost îndeplinite angajamentele de la aderare Intr-un comunicat de presa, Comisia arata ca a trecut in revista evolutiile fata de raportul din ianuarie 2017, in care formulase 17 recomandari, si a constatat ca Bulgaria a actionat semnificativ pentru implementarea acestora, scrie Agerpres. Progresele in cadrul MCV sunt suficiente pentru a considera ca Bulgaria si-a indeplinit angajamentele din momentul aderarii la UE. Autoritatile de la Sofia trebuie sa isi continue eforturile de transpunere in legislatie si de implementare a angajamentelor din raport. Implementarea reformelor va trebui monitorizata de un consiliu post-monitorizare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

