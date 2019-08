Stiri pe aceeasi tema

- Un raport publicat de Alexandru Cumpanașu arata ca anchetatorii știau inca din noaptea de 25 iulie, ora 01.00, ca telefonul de pe care Alexandra a sunat la 112 efectuase in luna mai 2019 un apel catre numarul lui Gheorghe Dinca. Perchezițiile au inceput in dimineața zilei de 26 iulie.RAPORTUL…

- "Este un aspect care a fost oarecum ignorat total de anchetatori si de opinia publica. Exista un martor care nici macar nu a fost audiat, care se plimba cu vacile pe camp. Varul meu se dusese sa vada ce e cu el. Nici pana astazi nu a fost audiat, omul acela spunand ziaristilor ca, la ora 16.30 -…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, a facut un apel catre autoritați. A cerut desecretizarea stenogramelor convorbirii dintre Alexandra și polițist! Daca cererea lui va ramane ignorata de autoritați, Alexandru Cumpanașu promite masuri drastice.

- O informație bomba a fost facuta publica, miercuri seara, la Romania TV. Telefonul de pe care Alexandra a sunat la 112 ar fi fost ars.Informația a fost confirmata și de avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, care a spus ca percheziția informatica a celor trei telefoane luate din casa lui Gheorghe…

- Anchetatorii de la Caracal au revenit la lanul in care Gheorghe Dinca a susținut ca a aruncat telefonul Luizei Melencu, fata rapita in luna aprilie.Citește și: Alexandru Cumpanașu a EXPLODAT dupa ce o femeie a ACUZAT ca Dinca cerea taxe de protecție in Italia Dinca le-a spus oamenilor…

- Unchiul Alexandrei Maceșanu, Alexandru Cumpanașu, a izbucnit dupa ce o femeie a marturisi ca Gheorghe Dinca cerea taxe de protecție acum zece ani, pe vremea cand locuia in Italia. Femeia a dezvaluit ca alaturi de un alt barbat Dinca obliga femei sa se prostitueze. „In aceasta seara s-a confirmat faptul…

- ”Nu mai au mult si vor scrie ca eu am rapit-o...campania electorala le-a luat mintile rau unora si ataca cu frenezie (fara imaginatie ce-i drept) implicarea mea in acest caz special. Dar voi lichelelor care debitati asa ceva ce ati fi facut daca un membru al familiei v-ar fi sunat intr-o astfel de…

- Alexandru Cumpanașu este extrem de revoltat de modul in care au reacționat autoritațile, dupa ce Alexandra a sunat la 112 pentru a cere ajutor. Unchiul fetei a publicat raportul MAI, privind evoluția pe ore a dispariției Alexandrei.