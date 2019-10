Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator american a aprobat vineri o cerere din partea unei comisii a Camerei Reprezentantilor pentru a avea acces la informatii cenzurate din raportul fostului consilier special Robert Mueller referitor la ancheta sa despre implicarea Rusiei in alegerile din 2016 din SUA, transmite Reuters. Judecatorul…

- Președintele american Donald Trump a avertizat miercuri ca i-ar putea da in judecata pe cei implicați in investigația privind ingerințele Rusiei in alegerile din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Curtea Constituționala, motivare care arunca in aer alegerile prezidențiale/…

- Vladimir Putin a glumit pe seama implicarii Rusiei in alegerile prezidențiale de anul viitor din Statele Unite și a spus ca sigur se vor implica, scriu agențiile ruse de presa. Intrebat de un jurnalist american daca Rusia se va implica in alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2020, președintele…

- Vladimir Putin a glumit pe seama implicarii Rusiei in alegerile prezidențiale de anul viitor din Statele Unite și a spus ca sigur se vor implica, scriu agențiile ruse de presa. Intrebat de un jurnalist american daca Rusia se va implica in alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2020, președintele…

- Actorul american Brad Pitt, care, saptamana aceasta, iși va lansa in cinematografe cel mai recent lungmetraj, "Ad Astra", l-a intervievat pe unul dintre astronauții care se afla in misiune pe Stația Spațiala Internaționala (ISS) despre viața in microgravitație, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Actorul…

- Partidul Rusia Unita, care il sprijina pe presedintele Vladimir Putin si care se afla la putere, a pierdut un numar mare de mandate in consiliul local din Moscova, a relatat luni agentia de stiri RIA, sugerand ca strategia de vot promovata de oponenti ar fi dat rezultate, potrivit Reuters. …

- Autoritatea statului rus de reglementare in domeniul comunicatiilor Roskomnadzor a declarat ca gigantii in domeniul tehnologiei Google si Facebook au permis distribuirea de reclame electorale duminica, zi de alegeri regionale in Rusia, in pofida faptului ca li s-a cerut sa interzica acest tip de…

- Comisia Judiciara din cadrul Camerei Reprezentantilor, majoritar democrata, a cerut unui tribunal federal sa-l oblige pe fostul consilier juridic al Casei Albe Don McGahn, al carui nume apare in mai multe randuri in raportul anchetei ruse a lui Robert Mueller, sa se prezinte la audieri in Congres,…