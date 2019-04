In luna martie 2019, Serviciul Control Relatii de Munca a efectuat 119 controale, fiind dispuse 423 de masuri de punere in conformitate cu prevederile legislative in domeniul relatiilor de munca si contractului colectiv de munca. Au fost aplicate 14 sanctiuni contraventionale, din care 11 avertismente si trei amenzi in valoare de 26.500 lei. In timpul controalelor au fost identificate patru persoane primite la munca fara a avea incheiat contract individual de munca in forma scrisa. Au fost depuse trei contracte colective de munca si doua acte adiționale la contractual colectiv de munca. “Principalele…