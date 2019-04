Stiri pe aceeasi tema

- Liderul laburist Jeremy Corbyn a cerut guvernului conservator de la Londra sa se opuna extradarii lui Julian Assange in SUA in legatura cu acuzatiile ca fondatorul WikiLeaks ar fi conspirat pentru piratarea unui computer cu informatii secrete al Pentagonului, transmite vineri Press Association. Julian…

- In timp ce Julian Assange era scos cu forta de politisti din Ambasada Ecuadorului la Londra, fondatorul Wikileaks tinea in mana o carte despre coruptia si abuzul de putere din cadrul sistemului politic american, relateaza The Guardian, citat de Mediafax. ...

- "O zi trista pentru libertatea presei", a comentat ''lansatorul de alerte'' (''whistleblower'') Edward Snowden dupa ce fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, refugiat de sapte ani in ambasada Ecuadorului de la Londra, a fost arestat de politia britanica, informeaza AFP.…

- La aproape sapte ani de cand isi gasise refugiu in sediul ambasadei Ecuadorului din capitala Marii Britanii, pentru a evita extradarea catre Suedia, Julian Assange a fost scos, joi, cu escorta chiar din cladirea reprezentantei diplomatice. Ministrul britanic de Interne a confirmat arestarea lui Assange,…

- Julian Assange a fost arestat la Londra, dupa ce Ecuadorul a retras azilul pentru fondatorul WikiLeaks. Assange a fost arestat la Ambasada Ecuadorului, aflata in centrul Londrei, in baza unui mandat de arestare emis pe 29 iunie 2012, pentru ca nu s-a prezentat la tribunal. El a fost transportat la o…

- Ecuadorul va decide 'in timp util' daca mentine sau nu azilul diplomatic acordat fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, refugiat din 2012 in Ambasada ecuadoriana din Londra, a declarat luni ministrul de externe al acestei tari, Jose Valencia, citat de AFP. 'Decizia va fi luata…

- Președintele ecuadorian Lenin Moreno l-a acuzat marți intr-un interviu pentru un post local de radio ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, "a incalcat in mod repetat" termenii azilului politic, acesta traind de aproape sapte ani in ambasada de la Londra a Ecuadorului, relateaza Mediafax citand Reuters.