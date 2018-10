Raportorul european care a cerut sanctionarea Ungariei spune ca in Romania lucrurile nu stau la fel de rau, insa Guvernul trebuie sa ia masuri

Stiri pe aceeasi tema

- ''Comisia urmareste indeaproape evolutiile din Romania, in special evolutiile legislative privind legile justitiei si legile pentru Codul penal si Codul de procedura penala. Analizam amendamentele in ceea ce priveste conformitatea acestora cu legislatia UE si am transmis autoritatilor romane intrebari…

- Europarlamentarul olandez Judith Sargentini este cea care l-a invins luna trecuta pe Viktor Orban in Parlamentul European. Sargentini e autoarea raportului care a cerut, pentru prima data, activarea articolului 7 in cazul Ungariei, din cauza derapajelor democratice ale guvernului Orban. Acum, eurodeputatul…

- 'Am observat din partea liderului grupului ALDE, Guy Verhofstadt, o luare de pozitie foarte transanta pe problema pe care noi o numim generic in Romania 'statul paralel', deci influenta serviciilor secrete, a protocoalelor care afecteaza independenta justitiei si ii multumesc pe aceasta cale lui…

- Romania nu este in situatia Poloniei sau Ungariei pentru a fi in situatia procedurii de sanctiuni impotriva unui stat membru al UE prin articolul 7 din Tratat, a declarat, miercuri, la Strasbourg, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. ‘Principiul egalitatii, si nu numai in Romania, peste tot, presupune…

- ”Dezbaterea din PE a aratat inca o data ca Dancila e depasita de functie. In loc sa reactioneze la criticile aduse de-a lungul timpului guvernului pe care-l conduce, Dancila a atacat MCV, principalul instrument folosit de Comisia Europeana si PE in dialogul cu Romania”, afirma Cristian Preda. Eurodeputatul…

- Romania nu este in situatia Poloniei sau Ungariei pentru a fi in situatia procedurii de sanctiuni impotriva unui stat membru al UE prin articolul 7 din Tratat, a declarat, miercuri, la Strasbourg, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Principiul egalitatii, si nu numai in Romania, peste tot, presupune…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu avertizeaza ca, dupa sanctionarea Poloniei si Ungariei cu „solutia nucleara”, adica prin activarea Articolului 7 din Tratatul UE, Parlamentul European sau Consiliul European ar putea sa se uite mai atent si la situatia din Romania si sa ia aceeasi decizie.…

- Plenul Parlamentului European va organiza, la inceputul lunii octombrie, o dezbatere pe tema violențelor de la protestul din București din 10 august. Inițiativa aparține grupului Verzilor, cei care au propus și dezbaterea din februarie privind modificarea legilor Justiției din Romania, ...