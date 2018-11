Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a aprobat, miercuri, dupa o sedinta maraton, acordul pentru Brexit, de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avut joi o reactie pesimista in legatura cu acordul cu Brexit, iar...

- Guvernul britanic a aprobat, miercuri, dupa o sedinta maraton, acordul pentru Brexit, de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Anuntul a fost facut de catre premierul Theresa May. Ea a declarat ca guvernul a avut „o dezbatere...

- Dupa multe ore de negocieri, acordul pentru Brexit a fost aprobat de guvernul britanic, miercuri seara. Anunțul a fost facut de premierul Theresa May, la finalul ședinței pe care a avut-o cu membrii cabinetului pe care il conduce. „Draftul acordului a fost cel mai bun pe care il puteam negocia. Decizia…

- Guvernul britanic nu a identificat pana acum vreo actiune reusita de amestec in procesul democratic din Regatul Unit, dar ramane vigilent, a declarat joi purtatoarea de cuvant a premierului Theresa May, potrivit Reuters preluata de Agerpres. "Pana acum, nu am vazut vreo actiune reusita de interferenta…

- Guvernul britanic nu a identificat pana acum vreo actiune reusita de amestec in procesul democratic din Regatul Unit, dar ramane vigilent, a declarat joi purtatoarea de cuvant a premierului Theresa May, potrivit Reuters. "Pana acum, nu am vazut vreo actiune reusita de interferenta in procesul…

- Guvernul britanic a aprobat un sistem de imigratie post-Brexit care va favoriza imigrantii calificati si cu o situatie financiara buna. Acesta este asteptat sa fie unul dintre anunturile-cheie formulate de premierul Theresa May la conferinta Partidului Conservator de saptamana viitoare, scrie Guardian…

- Guvernul britanic, condus de Theresa May, a aprobat un sistem de imigratie post-Brexit care va favoriza imigrantii calificati si cu o situatie financiara buna. Acesta este asteptat sa fie unul dintre anunturile cheie ale lui May la conferinta Partidului Conservator de saptamana viitoare, scrie The…

- Daca așa vor sta lucrurile, nu este exclusa rediscutarea unora dintre drepturile cetațenilor europeni din Regat și ale britanicilor care traiesc in țarile Uniunii Europene, informeaza TVR. Guvernul britanic a prezentat astazi un set de sfaturi practice, pentru cazul in care desparțirea de…