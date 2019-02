Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul de caz din Arabia Saudita a cerut pedeapsa cu moartea pentru 5 din cei 11 suspecți in dosarul asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, in octombrie anul trecut, informeaza agenția de stat SPA, citata de Reuters.

- Regele Salman bin Abdulaziz a emis, joi seara, un decret care prevede o ampla remaniere a Guvernului Arabiei Saudite, pe fondul criticilor generate de asasinarea jurnalistului disident Jamal Khashoggi, dar decizia pare sa consolideze pozitia controversatului print mostenitor Mohammed bin Salman.

- Senatul american i-a aplicat o dubla lovitura lui Donald Trump, cerand incetarea sustinerii Statelor Unite a coalitiei internationale in Yemen si aratand cu degetul responsabilitatea lui Mohammed bin Salman in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza AFP.

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, ucis pe data de 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, unde se prezentase pentru chestiuni administrative, il critica public pe printul mostenitor Mohammed bin Salaman, insa cu masura. In schimb, in privat, colaboratorul „Washington Post“ nu era deloc…

- Un ziar din Turcia a relatat joi ca directoarea CIA, Gina Haspel, le-ar fi semnalat luna trecuta oficialilor turci ca agentia are inregistrarea unei convorbiri telefonice in care printul mostenitor al Arabiei Saudite a dat instructiuni ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi sa fie 'redus la tacere',…

- Yasin Aktay, consilier al presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat joi ca declaratiile procurorului general al Arabiei Saudite au ca scop sa ascunda adevaratii responsabili de asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, adaugand ca investigatia saudita, cel mai probabil, nu va gasi vinovatii,…

- Turcia a trimis autoritatilor din Arabia Saudita, SUA, Marea Britanie, Franta si Germania mai multe inregistrari despre care Ankara sustine ca ofera detalii despre uciderea dizidentului saudit Jamal Khashoggi, a declarat presedintele turc Recep Erdogan, potrivit BBC News online.