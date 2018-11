Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic se afla intr-o 'stare de negare' in privinta cresterii ratei de saracie si nu a examinat impactul potential al Brexit-ului asupra familiilor sarace, a atras atentia vineri Philip Alston, raportorul special al ONU privind saracia extrema si drepturile omului, transmite dpa.…

- Reverbereaza efectele MCV-ului: Orban spera ca, in sfarșit, va reuși sa racoleze suficiente voturi din arcul puterii ca sa dea jos guvernul, conform planurilor. Are deja la indemana trei pesediști care au divorțat de partidul care le-a dat privilegiile STOP Viorica Dancila iși multiplica replicile:…

- Marea Britanie se afla pe ultima suta de metri cand vine vorba de definitivarea planului de Brexit, iar consecințele ieșirii din UE vor afecta negativ mai multe țari europene. Conform unui raport ING, citat de Reuters, romanii trimit cei mai mulți bani acasa din Marea Britanie, dupa polonezi, sub forma…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a pregatit printului Charles o icoana pe sticla - Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Ucigatorul de Dragon (Balaur) si Martirul -, o colectie de vinuri reprezentative din cele trei regiuni istorice ale Romaniei - Moldova, Muntenia si Transilvania, dar si o sticla de vin din…

- Joseph Johnson, fratele fostului ministru de Externe Boris Johnson, a demisionat vineri seara din Guvernul britanic, denuntand "haosul" care ar putea urma iesirii Marii Britanicii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax.Tot mai multe zone urbane impun restrictii…

- Guvernul britanic a publicat o a treia serie de recomandari catre companii si persoane fizice despre cum sa se pregateasca pentru orice problema care ar putea urma unui Brexit ce ar surveni fara niciun acord cu...

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a anuntat marti ca se lucreaza la realizarea unui nou parteneriat strategic intre tara sa si Romania, precizand ca cel actual trebuie sa fie "imbunatatit si modernizat", scrie Agerpres. "Lucram impreuna cu Guvernul roman pentru un nou parteneriat…

- Londra s-a declarat joi dispusa sa se alinieze temporar la unele reguli ale Uniunii Europene, in special in domeniul medicamentelor, pentru a asigura fluidizarea schimburilor in cazul ''improbabil'' al absentei unui acord privind Brexit-ul, relateaza AFP. Guvernul britanic a publicat…