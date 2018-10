Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate la ora 14.30 de Biroul Electoral Central, pana la ora 13.00 au votat la nivel national 18.278.496 de votanti pe listele permanente, 239.736 pe liste suplimentare si 30.250 cu urna mobila. In total si au exprimat dreptul de vot 2.134.579 de votanti, mai exact 11,67 .In mediul…

- EXIT POLL REFERENDUM FAMILIE. Prezența la vot pana la ora 10:00. Biroul Electoral Central a anunțat duminica prezența la vot pentru ora 10.00, in a doua zi de referendum pentru familie, aceasta fiind de 7,24%. Din totalul de 18.278.496 de alegatori inscriși pe listele permanente, pana duminica la ora…

- In prima zi de Referendum pentru redefinirea familiei in Constitutie, prezenta la urne in Tinmis a fost scazuta, dar peste media nationala. Biroul Electoral Central a facut publica rezultatele pentru ora 21.00.

- REFERENDUM PENTRU FAMILIE | La ora 21, prezența la vot la nivel național este 5,72%. La Dej au votat 1933 persoane. ACTUALIZARE ora 22:30 – La sfarșitul primei zile de referendum, prezența la vot la nivel național este 5,72%, 1.046.583 persoane exprimandu-și votul. La nivelul municipiului Dej au votat…

- REFERENDUM PENTRU FAMILIE | La ora 19, prezența la vot la nivel național este 5,15%, anunța BEC. La Dej au votat 1704 persoane. Biroul Electoral Central transmite ca prezenta la vot la ora 19, la nivel national, in cadrul referendumului pentru familie, a fost de 5,15%, numarul votanților fiind sub un…

- Biroul Electoral Central va oferi primele informații privind prezența la vot la ora 11.30, aceste date fiind valabile pentru prezența inregistrata la ora 10.00. Raportarile Biroului Electoral Central, in cele doua zile de referendum sunt: -11.30 pentru ora 10.00 -14.30 pentru ora 13.00 17.30 pentru…

- Medicii legiști din Colorado au facut lumina in cazul morții Margot Kidder, regretata actrița din “Superman” despre care s-a spus ca sinucis in urma cu aproape trei luni! Dupa ce a aflat adevaratul de la specialiști, fiica ei a declarat sa se simte ușurata, potrivit cbsnews.com. Artista, cunoscuta pentru…

- Vestea ca Luci Buzila, tanara de 18 ani din Bistrita, a murit a socat pe toata lumea. Nimeni nu stia ca tanara ar fi avut probleme de sanatate. Luci Buzila, nascuta in Poiana Stampei, a fost gasita fara viata, miercuri dimineata, in casa. Fata vorbise cu o seara inainte pana tarziu pe internet cu Denisa,…