- Președintele american, Donald Trump, a susținut cel de-al doilea discurs din mandatul sau in fața reuniunii ONU. El a facut precizari despre Curtea Penala Internaționala și Comisia pentru Drepturile Omului.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, dupa audierea in Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților, ca nu ea stabilește vinovații in cazul violențelor de la mitingul din 10 august, precizand ca ar trebui "sa ne uitam cu atenție și in legea privind adunarile publice"."Nu…

- ”Jandarmeria era colo sa apere Jandarmeria” ”Eu aș vrea sa va rog, dar mai ales pe dl colonel Paraschiv, sa comentați cateva imagini. Sentimentul pe care mi l-ați lasat in 10 august a fost ca Jandarmeria era acolo ca sa apere Jandarmeria nu ca sa-i apere pe cetațenii pașnici care protestau.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, marți, la sosirea in Comisia pentru Drepturile Omului din Camera Deputaților, ca procurorii nu au chemat-o pana acum la audieri la Parchet, in cadrul dosarului privind violențele de la mitingul din 10 august, scrie Mediafax. "Nu…

- Ministrul de Interne Carmen Dan si comandantul Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane Catalin Paraschiv vor fi audiati marti in Comisia pentru drepturile omului din Parlament, in legatura cu violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei. La discutiile din Comisie au fost chemati si…

- Ambasadorul in SUA, George Maior, este audiat, la aceasta ora, in Comisia pentru politica externa a Senatului, pentru a da explicații cu privire la declarațiile legate de scrisoarea lui Rudolph Giuliani, avocatul președintelui Donald Trump, intr-o ședința cu ușile deschise. La audierea lui George…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane, Avocatul Poporului și conducerea Institutului Roman pentru Drepturile Omului sunt invitați in data de 18 septembrie in Comisia pentru Drepturile Omului in cazul protestelor din 10 august.Audierile…

- Peste trei sferturi dintre cetatenii britanici, 78%, nu sunt multumiti de felul in care guvernul britanic gestioneaza Brexitul, iar 50% doresc un nou referendum in care ar putea vota ramanerea in Uniunea Europeana, conform unui sondaj Sky News, transmite News.ro . Sondajul arata, de asemenea, ca 74%…