Raport Trump-Rusia. Procurorul Mueller, noi informații "Concluziile arata ca presedintele nu a fost disculpat de unele acte pe care le-ar fi comis", a declarat el in cadrul unei audieri in fata Comisiei Juridice a Camerei Reprezentantilor.



La intrebarea daca "l-a exonerat total pe presedinte", el a raspuns "nu".



El a mai subliniat ca regulamentul Departamentului de Justitie prevede ca un presedinte in exercitiu nu poate fi inculpat.



Ancheta privind o eventuala interventie rusa in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA, de care el s-a ocupat timp de doi ani, a fost condusa "in mod echitabil si independent", a dat

