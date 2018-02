Raport: Tensiunile globale pot genera un conflict militar semnificativ. Cum sta Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Crizele din ultimul an au adus lumea mai aproape de un "conflict semnificativ", pe fondul tensiunilor dintre tari si amplificarii tendintelor nationaliste, arata raportul Conferintei pentru Securitate Munchen, notand ca Europa trebuie sa isi configureze viitorul in contextul diminuarii rolului SUA.

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamana aceasta exercitii impreuna cu Fortele navale romane, in Marea Neagra. Doua dintre cele patru grupuri maritime NATO pentru reactie rapida efectueaza un exercitiu cu Fortele navale romane saptamana aceasta, in Marea…

- Probabilitatea unui razboi nuclear este mai mare decat era in timpul Razboiului Rece, iar, daca nu vor fi eliminate armele atomice, problema se pune cand, nu daca sunt folosite arme nucleare, fie intentionat, fie accidental", a declarat miercuri in Parlamentul European, Beatrice Fihn, directorul…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat, miercuri, ca Rusia va avea de suportat consecinte daca va incerca sa se implice in alegerile legislative ce vor avea loc in acest an in Statele Unite, relateaza site-ul postului France 24. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul…

- Moscova si Beijingul au reactionat dur dupa ce Statele Unite ale Americii au anuntat ca intentioneaza sa se doteze cu noi arme nucleare de putere scazuta, o masura ce vine ca raspuns mai ales la reinarmarea Rusiei, dar si in fata amenintarilor reprezentate de China, Coreea de Nord si Iran, dupa cum…

- Cum sa ajungi sa lucrezi in SUA. Programul Work and Travel pare sa fie una dintre soluțiile pentru a ajunge sa lucrezi in SUA, de vreme ce Donald Trump iși dorește sa opreasca Loteria Vizelor . Care sunt condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca studenții. Intr-o sala, peste o suta de oameni urmaresc…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018, publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China a crescut valoarea investiţiilor…

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- Polițiștii BCCO Pitești și procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. - S.T. Pitești au efectuat 14 percheziții domiciliare in patru județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat in savarșirea de fraude informatice. Perchezițiile au avut loc in județele Argeș, Valcea, Teleorman și…

- Romania a urcat trei pozitii, pe locul 35, in topul din acest an al Bloomberg referitor la cele mai inovatoare 50 de economii ale lumii, condus in ordine de Coreea de Sud si Suedia, in care Statele Unite nu s-au incadrat in primele 10 pozitii pentru prima oara in ultimii sase ani, scrie News.ro.…

- Statele Unite incearca sa influenteze situatia din Rusia inainte de organizarea alegerilor prezidentiale, prin adoptarea unor sanctiuni specifice impotriva Moscovei, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pana la sfarsitul lunii ianuarie,…

- "Comunitatea internationala joaca un rol extrem de important in dezamorsarea si 'dezescaladarea' tensiunilor" aparute din criza legata de programul nuclear al Coreii de Nord, a declarat Justin Trudeau in cursul unei conferinte de presa.Tari ca Rusia si China, care au declinat invitatia…

- Mai mulți preoți români au fost folosiți de Rusia ca agenți de influența în timpul protestelor împotriva gazelor de șist, potrivit unui raport realizat de senatorii americani Analiza detaliaza metodele Rusiei pentru a se impune în Europa, inclusiv pe plan energetic.…

- Aproximativ 68% dintre rusi considera Statele Unite ca principal inamic al Rusiei, conform unui sondaj de opinie realizat de centrul independent Levada si publicat miercuri, relatiile dintre Moscova si Washington fiind la cel mai scazut nivel de dupa Razboiul Rece, relateaza AFP. Conform acestui…

- Zdob și Zdub se pregatesc pentru primul turneu peste Ocean. La 23 de ani de la inființare, basarabenii ce formeaza trupa care a cantat in limba romana pe mari scene din Rusia și Europa pleaca la inceputul anului in Canada și Statele Unite pentru o serie de concerte.

- Rusia este pregatita sa devina mediator in discutiile purtate de Coreea de Nord si SUA cu privire la reducerea tensiunilor. Asta in cazul in care ambele state sunt de acord ca Moscova sa-si asume acest...

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Guvernul de la Tokyo a aprobat, marti, decizia de achizitionare a doua sisteme antibalistice americane Aegis Ashore, pe fondul intensificarii tensiunilor cu regimul nord-coreean. Japonia va plati in jur de 889 de milioane de dolari pentru fiecare sistem, acestea urmand sa fie achizitionate…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene l-a chemat pe ambasadorul Republicii Moldova în Rusia pe o perioada nedetermnata. Decizia a fost luata în urma mai multor cazuri de harțuire și intimidare de catre autoritatile Federatiei Ruse a persoanelor oficiale si oamenilor politici…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca Rusia nu ajuta Statele Unite în privinta solutionarii crizei nord-coreene, adaugând ca Washingtonul ar dori sa primeasca mai mult ajutor din partea Moscovei, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass. Presedintele american l-a sunat,…

- Mai mult de o treime dintre armele folosite de ISIS provin din Uniunea Europeana: Bulgaria, Ungaria, Germania si Romania sunt producatorii, arata un raport realizat de o organizatie cu sediul in Marea Britanie, care monitorizeaza traficul international de armament, relateaza Digi 24.Majoritatea armelor…

- Alianta Nord-Atlantica si-a exprimat temerile fata de un sistem de rachete al Federatiei Rusie care ar putea fi echipat cu focoase nucleare, incalcand astfel prevederile Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare semnat in 1987.NATO a anuntat ca "aliatii au descoperit un sistem de rachete rus…

- Aproape o treime dintre armele folosite de gruparea jihadista Stat Islamic sunt produse in Uniunea Europeana. Cel puțin așa arata un raport al organizației de monitorizare a traficului de arme in zonele de razboi. Documentul, citat de The Telegraph, mai precizeaza ca printre furnizorii importanți sunt…

- Cristina Neagu a inscris in prima repriza nu mai puțin de 8 goluri, dar a fost luata om la om de cehoaice, ingreunandu-se misiunea in atac a tricolorelor. * * Naționala feminina de handbal a Romaniei susține de la ora 18:30, la Leipzig, meciul din faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial,…

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24. "Venezuela va crea o criptomoneda…

- Sirenele din Hawaii au fost testate vineri la pranz (sambata dimineata, ora Romaniei). In cazul unui atac atomic, localnicii vor avea la dispozitie aproximativ 20 de minute pentru a se adaposti.Vern Miyagi, directorul Agentiei pentru Situatii de Urgenta din Hawaii, a declarat ca evaluarile…

- "Autoritatile sanitare au fost informate in legatura cu infectarea cu Salmonella a 20 de copii mai mici de sase luni in opt regiuni din Franta", a comunicat Directia Generala pentru Sanatate, fara a preciza care sunt zonele in care au fost constatate probleme. Bebelusii s-au infectat cu…

- La bordul ambarcatiunii Seonchang-1, cu gabaritul de zece tone, se aflau 20 de pasageri si doi membri ai echipajului. Nava a intrat in coliziune cu un petrolier de 336 de tone si s-a scufundat. Elicoptere si nave participa la operatiunile de cautare a supravietuitorilor la sud-vest de Incheon,…

- Denis Dragus, atacantul de 18 ani pe care Gica Hagi l-a promovat la echipa mare a Viitorului, l-a impresionat pe Gigi Becali cu golul marcat, joi seara, in poarta lui FC Botosani, iar finantatorul vicecampioanei si-a exprimat uimirea fata de eficienta Academiei Hagi. La 2-1 pentru…

- Rusia a respins joi apelul Statelor Unite de a-si taia legaturile comerciale si diplomatice cu Coreea de Nord, dupa ultimul tir de racheta, chemand la negocieri si acuzand Washingtonul ca vrea sa "provoace" Phenianul, potrivit Le Soir . "Opinia noastra este negativa: am subliniat de mai multe ori ca…

- La fel ca și Statele Unite ale Americii, Europa se afla de acum in raza de acțiune a tirurilor cu rachete balistice efectuate de Coreea de Nord, a avertizat joi ministrul apararii din Franța, Florence Parly, informeaza AFP. Prin lansarea, miercuri, a unei rachete balistice intercontinentale,…

- Garry Kasparov (54 de ani), marele jucator de sah originar din Rusia, a vizitat pentru prima oara Romania, ca invitat special al unei conferinte organizate marti de Profit.ro la Hotel Marriott din Capitala. Kasparov a facut o paralela intre lumea afacerilor si sportul de pe tabla cu 64 de patratele,…

- Fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu, sustine ca SUA ar trebui sa vorbeasca pe un alt ton cu Romania, dupa ce, seara trecuta, Departamentul de Stat a transmis un comunicat de presa in care isi exprima „preocuparea” in legatura cu modificarile propuse de Comisia parlamentara speciala. „Eu…

- Hyundai vrea sa lanseze patru modele 100% electrice si sase hibrizi in Europa, pana in anul 2020, potrivit lui Thomas Schmid, directorul de operatiuni al companiei. 0 0 0 0 0 0 Hyundai are planuri mari privind dezvoltarea activitatii sale pe piata europeana. Asiaticii pregatesc lansarea…

- In mai 2019, Romania va fi gazda Conferinței Miniștrilor Educației din Asia și Europa (ASEMME 7), a declarat, pentru AGERPRES, președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cimpeanu. Miercuri, România, reprezentata la cea de a VI-a ediție a Conferinței ASEMME,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a discutat prin telefon, marti, cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, despre crizele din Siria, Iran, Coreea de Nord si Ucraina, anunta Casa Alba, potrivit site-ului agentiei Associated Press.

- Câstigatorul premiului Guvernului Republicii Moldova "Inventator remarcabil" a devenit renumitul chimist Victor Covaliov – doctor, conferentiar universitar la Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica a Universitatii de Stat din Moldova. El a fost apreciat pentru ciclul de…

- Un rus cautat dupa ce în 2004 l-a împuscat mortal pe Paul Klebnikov, jurnalist Forbes, a fost retinut în Ucraina, au anuntat serviciile secrete din aceasta tara, potrivit ABC News. Paul Klebnikov, nascut în Statele Unite într-o familie rusa, era jurnalist la…

- Premierul libanez demisionar Saad Hariri va ajunge sambata la Paris si va fi primit de presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, a anuntat Presedintia Frantei, potrivit site-ului cotidianului Le Figaro. Saad Hariri a demisionat la inceputul lunii noiembrie din functia de…

- Deputatii rusi au adoptat miercuri o lege care permite ca orice institutie internationala de presa sa fie desemnata drept ”agent din strainatate” - riposta Moscovei fata de inregistrarea sub aceasta desemnare a postului sau RT in Statele Unite, relateaza AFP.Aceasta masura - care plaseaza…

- Tudorel Toader ramâne o insula de optimism, într-o mare de pesimism. Șeful de la Justiție vede partea buna a raportului MCV și spune ca acesta este pozitiv pentru ca pune accentul pe confirmarea rezultatelor, aspect care nu figureaza în textul recomandarilor din ianuarie 2017,…

- Ne asteapta cea mai grea iarna din ultimii ani! Meteorologii au dat avertismentul: VEZI ce va veni peste Romania in mai putin de o luna Meteorologii avertizeaza ca iarna care urmeaza va fi una dintre cele mai grele din ultimii ani, atat in tara, cat si in Europa. Specialistii spun ca vom avea parte…