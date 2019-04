Raport sumbru! România a înregistrat anul trecut aproape 2000 de decese pe șosele FOTO – Arhiva Numarul de morți in accidente rutiere in Romania a crescut in perioada 2014-2017, iar in 2018 inregistram in sfarșit o prima scadere la sub 1900 de decese. Romania se afla in continuare pe locul 1 in UE la capitolul șosele periculoase: 96 de oameni la un milion de locuitori iși pierd viața in fiecare an. In realitate, situația este mult mai grava pentru ca populația rezidenta este cu minim un milion de locuitori sub cifra folosita de Eurostat (19,7 milioane). Ingrijoratoare este și ponderea foarte mare a pietonilor, bicicliștilor și celor care folosesc mopeduri in randurile persoanelor… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

