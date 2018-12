Stiri pe aceeasi tema

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a anuntat, miercuri, ca Statul Islamic (ISIS) a executat 700 de prizonieri in aproape doua luni in estul Siriei, scrie Reuters.Gruparea de monitorizare din Marea Britanie a precizat ca prizonierii se afla printre cei 1.350 de civili si soldati pe…

- Statul Islamic a executat, in ultimele doua luni, aproape 700 de prizonieri in estul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, citat de Reuters.Prizonierii uciși erau dintre cei aproximativ 1.

- Comandantul Sean Robertson, purtator de cuvant al Pentagonului, a declarat ca orice actiune militara unilaterala in nord-estul Siriei este „inacceptabila”, dupa ce Turcia a anuntat ca va lansa in zilele urmatoare o operatiune militara in zona, relateaza Reuters.

- Sustinand un discurs in cadrul unei conferinte de presa la Geneva, Michelle Bachelet si-a exprimat profunda ingrijorare in legatura cu cei circa 7.000 de civili care sunt prinsi in capcana intre combatantii Statului Islamic, care nu vor sa-i lase sa plece, si atacurile aeriene ale coalitiei conduse…

- Cel putin 43 de persoane - inclusiv 36 de membri ai unor familii jihadiste - au fost ucise sambata in atacuri aeriene imputate coalitiei conduse de Statele Unite in estul Siriei, unde ofensiva contra gruparii Statul Islamic (SI) a fost reluata, relateaza AFP, conform news.ro.In acelasi timp,…

- Cel putin 14 civili au fost ucisi in urma atacurilor coalitiei internationale impotriva Statului Islamic in estul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP.

- Cel putin 14 civili au fost ucisi sambata in lovituri aeriene ale coalitiei internationale anti-jihadiste conduse de SUA asupra ultimului bastion al gruparii Statul Islamic (SI) din estul Siriei, a anuntat ONG-ul Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP. "Paisprezece…

- Fortele kurzilor sirieni sustinute de SUA s-au comasat in estul Siriei pentru a pregati o ampla ofensiva pentru recucerirea teritoriului pierdut in luptele cu militantii gruparii Stat Islamic, a anuntat marti Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO, organizatie neguvernamentala cu sediul…