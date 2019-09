Raport Standard & Poor’s pentru România: Creștere economică tot mai mică, deficite tot mai mari Ritmul de crestere al economiei romanesti va continua sa se reduca pana sub 4% in 2019 și spre 3%-3,5%, posibil chiar mai jos in 2020, ca urmare a epuizarii efectelor stimularii consumului, spune cel mai recent raport al agentiei de evaluare financiara Standard & Poor’s. Standard & Poor’s (S&P) a reconfirmat ratingul de tara al Romaniei la calificativul BBB-/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala, ca și perspectiva stabila a acestora, potrivit raportului citat de Agerpres . Analiștii S&P se așteapta ca deficitul bugetar sa ajunga la 3,4% anul viitor, din cauza… Citeste articolul mai departe pe cronicaeuropeana.ro…

Sursa articol: cronicaeuropeana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ritmul de crestere al vanzarilor pe piata auto din Romania s-a temperat in ultimele doua luni, dar evolutia la 7 luni din acest an consemneaza o crestere solida (+ 9,5%), in luna iulie fiind inregistrat un avans de 3,1% comparativ cu luna similara a anului anterior, potrivit datelor transmise, marti,…

- ”Suntem al doilea stat din UE ca și creștere economica. Sunt curioasa daca cei din Opoziție sau cei care-și doresc sa ne prabușim ce vor spune cand oficiale contrazic ceea ce ei au afirmat in spațiul public” a spus Viorica Dancila.

- Inflatia ramane ridicata in acest an in Romania, in special din cauza cresterilor salariale si a cererii care nu poate fi satisfacuta din productia interna. La finalul anului, aceasta se va situa la 4,2%, spune guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei...

- Agentia de evaluare financiara Moody's Investors Service previzioneaza o crestere a economiei romanesti de 3,3% in 2019 si de 3,5% in 2020 si sustine ca principalele dificultati la adresa ratingului de credit al Romaniei includ politica fiscala expansionista si deteriorarea deficitului de cont curent.

- Ziarul Unirea Vine criza. Deși cei de la PSD susțin ca Romania este pe creștere economica, problemele sunt imense și se anunta concedieri la stat Vine criza. Deși cei de la PSD susțin ca Romania este pe creștere economica, problemele sunt imense și se anunta concedieri la stat! Ministrul de Finante…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca investitiile au un rol esential in dezvoltarea unei tari prin beneficiile rezultate pe piata muncii si prin facilitatile pe care le aduc zonelor unde sunt...

- Romania este tot mai indatorata de la o luna la alta, iar problema majora este ca se imprumuta masiv in perioade de crestere economica, iar banii imprumutati sunt TOCATI, in loc sa fie investiti pentru a aduce dezvoltare. In plus, veniturile la buget...

- Germania este o locomotiva, un lider din punct de vedere al multor tehnologii, iar pe de alta parte Romania este o tara cu o crestere economica intensiva, dar vrem sa ne asiguram ca aceasta este si una durabila, a declarat, marti, in cadrul unui simpozion pe tema eficientei energetice in industrie,…