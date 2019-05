Raport Salvați Copiii: România se confruntă cu o situație îngrijorătoare Romania a urcat trei locuri fața de raportul global din 2018 (51 fața de 54 in 2018 și 52 in 2017), inregistrand o situație mai buna pentru indicatorul privind rata mortalitații copiilor sub 5 ani, de la 9,0 la o mie de nașteri la 7,8 la mia de nașteri, insa departe, in continuare, de media țarilor din Uniunea Europeana – 4,1‰. Mortalitatea sub varsta de cinci ani Mortalitatea sub varsta de cinci ani

Lipsa serviciilor medicale in mediul rural, o alimentație deficitara, precaritatea accesului la apa potabila și un nivel scazut de educație neonatala al parinților reprezinta riscuri majore in creșterea și ingrijirea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

