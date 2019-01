Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile legislative la nivel european privind protectia consumatorului care au aparut in ultimii ani au influentat afacerile retailerilor online, iar efectele acestor schimbari se vor resimti si in 2019, potrivit ContentSpeed. "In Romania, majoritatea companiilor au implementat o versiune «mioritica»…

- Introducerea legislatiei GDPR a avut un impact serios asupra modului in care retailerii online isi pot derula afacerile, iar 2019 ar putea aduce probleme pentru cei care nu au implementat masurile in mod corespunzator, potrivit ContentSpeed, prima agentie de e-commerce din Romania care ofera solutii…

- Peste 95.000 de plangeri au fost depuse in statele Uniunii Europene de la intrarea in vigoare, in mai 2018, a noilor reglementari in materie de protectie a datelor personale, a anuntat vineri Comisia Europeana, transmite AFP, potrivit Agerpres.Aceste plangeri au condus la impunerea a trei…

- Autoritatea franceza responsabila de protectia datelor private a impus luni grupului american Google o amenda record de 50 milioane de euro pentru încalcarea directivei GDPR (Regulamentul general privind protectia datelor), informeaza AFP si DPA.

