Furtunile lovesc Banatul. Avertizare meteo!

Începând de astăzi, de la ora 15.00 și până la ora 23.00, Banatul va fi lovit de furtuni. Se vor semnala averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă vor ... The post Furtunile lovesc Banatul. Avertizare meteo! appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]