Stiri pe aceeasi tema

- Congresul american nu va avea timp pana la sfarșitul anului sa adopte o lege care sa impuna noi sancțiuni impotriva Rusiei, potrivit Bloomberg, care citeaza cațiva senatori. Adoptarea sancțiunilor a fos amanata și din cauza sesiunii „Rața șchioapa” („Lame Duck”) – pana la sfarșitul anului, la sedintele…

- Dupa alegerile intermediare din Statele Unite, Partidul Democrat a preluat controlul Camerei Reprezentanților – camera inferioara a Congresului – și va impune sancțiuni mai dure, iar una dintre acestea va ținti noua datorie suverana a Rusiei, scrie The New York Times. De asemenea, democrații vor incerca…

- Intr-o declarație controversata, președintele Franței a facut referire la aparare impotriva Rusiei și Chinei, dar a inclus pe aceasta lista și Statele Unite ale Americii. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DECLARAȚIA LUI MACRON DESPRE ARMATA EUROPEANA ȘI APARAREA UE IMPOTRIVA RUSIEI, CHINEI ȘI SUA

- Statele Unite au depasit nivelul reasezarii globale si au concluzionat noile reguli ale lumii in care traim, definite ca politica de rivalitate intre marile puteri in care restul lumii trebuie sa se alinieze si sa aleaga daca aliantele si valorile comune sunt suficiente, pentru a nu mai iesi din reguli.

- Adminstratia Trump le va transmite liderilor rusi ca Statele Unite intentioneaza sa se retraga din Tratatul fortelor nucleare intermediare (INF), intr-un efort de a contrabalansa dezvoltarea capabilitatilor militare ale Chinei in Pacific, au informat mai multe surse, relateaza The New York Times.

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparatie cu ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a declarat presedintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agentia Tass, informeaza Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- Statele Unite au un laborator clandestin pentru fabricarea de arme biologice in Georgia, parte a unei retele de unitati similare la frontierele Rusiei si Chinei, acuza Ministerul rus al Apararii, denuntand incalcarea reglementarilor internationale, dar Pentagonul a respins acuzatiile.

- Departamentul american al Apararii va transfera sisteme antibalistice din mai multe tari situate in Orientul Mijlociu, o decizie care va lasa aliati ai Statelor Unite cu mai putine capabilitati defensive pe fondul tensiunilor dintre Administratia Donald Trump si Iran, informeaza Wall Street Journal.