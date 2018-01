Stiri pe aceeasi tema

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- Guvernul trebuie sa faca rost de 74 de miliarde de lei, in 2018, pentru a putea sa-si onoreze toate platile pe care le are de facut. Concret, statul trebuie sa imprumute 206 milioane de lei pe zi, adi...

- Dupa ce in urma cu cateva zile, in Parcul National Piatra Craiului, a fost filmata o haita de șapte lupi , acum, o camera de monitorizare a faunei a surprins imagini rare cu un ras, la trei ani dupa ultima aparitie in zona a unui asemenea exemplar. Exemplarul de ras a fost filmat dupa ce specialiștii…

- Borșa va avea o partie olimpica de schi. Investiție de zece milioane de euro. Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania, a fost relansat de Primaria Borsa, fiind o investitie estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale…

- Politistii au facut prapad, ieri, pe soselele din Romania! Peste 7.700 de amenzi in valoare de aproape 3,22 de milioane de lei au fost date de politisti in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost constatate peste 600 de infractiuni, potrivit AGERPRES. Potrivit Politiei Romane, in ultimele…

- ”In conformitate cu Programul de Guvernare propus și asumat de catre actuala Coaliție de Guvernare, CNMR solicita reprezentanților PSD-ALDE menținerea și consolidarea unui Minister al Cercetarii și Inovarii. Necesitatea unei astfel de instituții survine atat din autoritatea necesara valorificarii…

- In primele 11 luni din 2017 numarul turistilor care s-au cazat in hotelurile din Romania a depasit 11,2 milioane, cu peste 10% mai multi fata de perioada similara din 2016 a transmis vineri, Institutul National de Statistica. Din numarul total de sosiri, turistilor romani le apartin 77,0%, in timp ce…

- In perioada sarbatorilor de iarna și in primele zile ale anului 2018, traficul prin punctele de trecere ale frontierei a inregistrat creșteri fața de o perioada normala a anuntat Politia de Frontiera. In perioada 18 decembrie 2017 — 01 ianuarie 2018, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ…

- Anul care se sfarseste a adus pentru romani o nemeritata intoarcere in timp, la vremurile "democratiei originale": noua putere politica a rupt Romania de restul lumii transatlantice si incearca sa creeze aici o economie exotica, cu solutii proprii, care mai de care mai nastrusnice. De fapt,…

- Un studiu realizat de IRES arata ca numai 17% dintre români mai cred ca țara merge pe o direcție buna. Potrivit datelor IRES, dintre respondentii cu vârste între 36 si 50 de ani, 81% considera ca ca lucrurile merg într-o directie gresita…

- Statistic, aproximativ 5 milioane de romani sunt in pragul saraciei absolute. In același timp, 2,2 milioane de tone de produse alimentare sunt aruncate la gunoi, anual, in Romania. Am aflat despre ce este vorba, cine arunca de fapt alimentele la gunoi, de la președinte Bancii de alimente ”a saraciei”.…

- Comisarul european Corina Cretu a aprobat finantarea unui proiect ce va oferi acces imbunatatit la apa potabila in judetul Alba, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania transmis miercuri Agerpres. Potrivit sursei citate, 106.500 de locuitori din judetul Alba vor avea…

- "Va felicit (...) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent cu care a demarat exercitiul financiar, iata ca putem spune ca toate obiectivele pe care Guvernul Romaniei si le-a propus, si le-a atins. (...) Previziunile pentru anul viitor, daca mergeti in acest ritm, sunt convinsa ca se vor realiza.…

- Fondul de rezerva al Guvernului este in mod oficial gol. La dezbaterile pe legea bugetului de stat pe 2018, ultimii bani s-au dus la romanii de pretutindeni și la Radioul Public. Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa a precizat ca in momentul dezbaterii bugetului Ministerului pe care il conduce,…

- Mihai Tudose a facut un cadou de 35 de milioane de euro pe an unor producatori de medicamnte, respectiv celor care produc și aduc in Romania medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, adica imunoglobuline. Ieri, printr-o Ordonanța de Urgența a fost suspendata taxa de clawback pentru aceștia.…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele zece luni ale anului un deficit de 5,3 miliarde euro, comparativ cu 2,83 miliarde euro in perioada similara a anului trecut, a anuntat joi BNR. Ca structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite…

- Prin comparatie, in octombrie 2016, sporul natural negativ a fost de 6.472 de persoane. In octombrie 2017 s-au nascut 17.999 de copii, cu 157 mai putini decat in luna septembrie 2017 si cu 2.503 mai multi decat in octombrie 2016. Totodata, s-au inregistrat 21.973 decese, cu 3.335 mai…

- Ghinion pe Dennis Man! Parintii lui au o casa de pariuri si, chiar daca ilegal nu este, putin scandal tot a iesit, in aceste timpuri in care dosare ale mafiei din domeniu ies la lumina mai ceva ca ciupercile dupa ploaie! Cristina si Cristian Man si-au deschis afacerea in urma cu putini ani, in comuna…

- Florentin Pandale, primarul independent al orasului Voluntari, a lansat un apel catre toti primarii din Romania, indiferent de partid, sa-si convinga parlamentarii care ii reprezinta sa nu sustina proiectul bugetului pe 2018. Sotul Gabrielei Firea, primarul PSD al Capitalei, afirma ca orasul pe care…

- Primarul Capitalei a anuntat luni, dupa o intalnire cu reprezentantii taximetristilor, ca vor fi interzise toate formele de practicare a taximetriei care nu se incadreaza in prevederile legale, acestia reclamand, printre altele, "concurenta neloiala practicata prin sistemele de aplicatii online…

- Trendul de scadere a populatiei Romaniei este incontestabil. Ritmul in care se produce depopularea difera, insa, in funcie de metoda de estimare a populatiei in viitor. Cert este ca, in varianta optimista, in anul 2060 vom fi mai putini cu aproximativ 3,6 milioane. In ritmul actual, insa, populatia…

- Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica (INS), scrie digi24.ro.

- Cu cat se va reduce populația rezidenta a Romaniei pana in 2060 Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica…

- Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica (INS).

- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,8 milioane de locuitori in iulie 2015, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Date fiind faptul ca se nasc mai putin romani decat mor (sporul natural e negativ) si pleaca din Romania mai multi romani decat cei care se intorc, am ajuns ca in perioada…

- Inca o data celebra zicala ”hotul striga hotii” este perfect aplicabila in cazul deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu. Dupa traseul ei politic indoielnic, subordonata lui Tariceanu le da o lovitura si magistratilor, obligandu-i pe acestia sa se abtina ”de la defaimarea” puterilor statului.…

- Kasparov vine in premiera in Romania. In acest interval, magazinul din Baneasa a fost vizitat de peste 3,3 milioane de persoane si peste 7,5 milioane de vizitatori unici au accesat site-ul. „Suntem mandri de cresterea excelenta din Romania, care ne-a adus pe locul 5 in topul tarilor cu cea mai rapida…

- "Pentru anul 2017 avem o prognoza pentru vanzari la export de 120 de milioane de dolari, in crestere cu 20% fata de anul trecut, iar pentru piata interna am trecut de 10% in primul semestru. Deci, creste si ponderea pietei interne si este de asteptat sa creasca in continuare in perioada urmatoare.…

- Ministerul Energiei a luat in calcul, la elaborarea Programului de iarna, inclusiv scenarii pesimiste, cu vreme rea si cresteri de consumuri, astfel ca stocurile de combustibili sunt mult mai mari decat necesarul estimat, a declarat, luni, ministrul de resort, Toma Petcu, in cadrul unei conferinte de…

- Nicolae Stanciu (24 de ani) a fost transferat de Anderlecht in vara anului trecut de la FCSB in schimbul a 7.8 milioane de euro. Alte doua milioane de euro urmau sa intre in conturile roș-albaștrilor daca belgienii se calificau in grupele Ligii Campionilor și daca fotbalistul era titular in cel puțin…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a majorat la 820,9 milioane de euro in primele opt luni din acest an, fiind de peste doua ori mai mare fata de nivelul consemnat in aceeasi perioada din 2016, insa in usoara scadere fata de primul semestru, cand a depasit 1,064 miliarde de euro,…

- In Comitetul Executiv al PSD s-a prezentat o evaluare a Guvernului, la 10 luni de la instalare. Conform evaluarii, Guvernul a realizat 100 de masuri din programul de guvernare.Conform documentului PSD, Romania o creștere economica de 7%, in timp ce obiectivul asumat in programul de guvernare…

- Orasul Alba Iulia va beneficia de 21 de solutii inteligente in cadrul proiectului Smart City 2018, oferite de Cluj IT Cluster. Pe 23 noiembrie, prima linie de solutii tehnice, ce se integreaza in ecosistemul de tip „oras inteligent” care se dezvolta la Alba Iulia. Este vorba de primul „Brained City”…

- Fostul sef al CNADNR din 2008, Dorin Gavril Debucean, a fost trimis in judecata de procurorii DNA pentru abuz in serviciu intr-un dosar in care prejudiciul se ridica la peste 8 milioane de euro. Debucean a mai fost condamnat, in 2015, la trei ani si sase luni de inchisoare intr-un alt dosar de coruptie.…

- Noua legislație privind implementarea caselor de marcat cu jurnal electronic determina specialiștii in domeniu sa-și eficientizeze activitatea, sa dezvolte noi soluții și sa-și consolideze parteneriatele. In perioada 3-5 noiembrie a.c., la a opta ediție a Intalnirii anuale a Partenerilor Magister –…

- Aproximativ 4 milioane persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani nu au, nu cauta un loc de munca si nici nu desfasoara o activitate pe cont propriu, conform Raportului BNR asupra inflatiei prezentat joi de guvernatorul Mugur Isarescu. Acelasi document indica faptul ca doar 10% din…

- Lumea Justiției publica o ampla analiza asupra modului in care s-a format și consolidat „Statul mafiot”, despre care apreciaza ca a dus Romania prin arma catușelor, intr-o stare de aservire politica, economica și morala fața de alte state.

- Acelasi document indica faptul ca doar 10- din populatia inactiva ar fi disponibila sa munceasca desi nu cauta o slujba. Jumatate din populatia inactiva se regaseste in mediul rural. Dintre cei care nu lucreaza, 46- au doar studii gimnaziale, iar 50- au studii liceale si postliceale sau o scoala profesionala,…

- Municipalitatea suceveana, la fel ca majoritatea orașelor din țara, va fi puternic afectata de modificarea Codului Fiscal, masura pusa in discuție in ședința de miercuri a Guvernului.„Am avut discuții serioase și aprinse in Comitetul Director al Asociațiilor Municipiilor din Romania, unde a ...

- Vanzarile de Black Friday din acest an din Romania ar putea depasi pragul de 170 milioane de euro, a anuntat miercuri organizatia specializata pe comertul online GpeC.Piata locala a devenit mai educata in ultimii ani, in contextul in care clientii au invatat ca pot face achizitii in luna noiembrie…

- Românii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile vor risca, de la 1 ianuarie 2018, sa fie amendați daca nu notifica Fiscul în prealabil. Notificarea trebuie facuta prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența fiscala. Amenda…

- A fost șoc in lumea medicala atunci cand celebrul medic Abu Baker a incetat din viața. Doctorul suferea de insuficiența cardiaca, așa ca a mers la un spital din Capitala, pentru a-și monta un stimulator cardiac. Acolo medicii l-au bagat in operatie, desi nu ii facusera toate analizele. In…

- "Dupa exitul din Slovenia si Croatia cei de la CME se pregatesc sa vanda si restul operatiunilor, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Romania. In Bulgaria lucrurile par a fi destul de clare, cel mai probabil va cumpara unul din playerii locali. Cehia e la pachet cu Slovacia din multe motive. Ar ramane Romania,"…

- Romanii au platit integral, in avans, peste 1,5 milioane de euro pentru 1.200 de smartphone-uri iPhone X. Precomenzile au fost inregistrate in doar trei zile pe platforma unui retailer online, iar telefoanele producatorului american Apple vor fi livrate catre primii clienti din Romania incepand cu 6…

- Daca nu stiai pana acum, desi slabe sanse, Shazam este aplicatia aceea geniala care te salveaza atunci cand auzi o piesa si vrei sa stii cum se numeste. Iata care este cea mai cautata melodie in Romania in acest moment

- Superba vila Edgar Mavrocordat, situata in zona Intercontinental, spatiu care a gazduit timp de multi ani sediul Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti, a fost lasata, pur si simplu, in paragina. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini incredibile, de ultima ora, cu una dintre cele…

- Fenomenul de îmbatrânire demografica s-a accentuat, populatia vârstnica de 65 ani si peste depasind cu peste 301.000 persoane populatia tânara de 0-14 ani (3,576 milioane fata de 3,275 milioane persoane).