- Comisiile juridica, economica si de buget-finante din Senat au adoptat, marti, un raport de admitere a propunerii legislative privind leasingul cu amendamente admise, potrivit carora contractele de leasing nu mai reprezinta titluri executorii, iar utilizatorul isi va putea plati datoria din valorificarea…

- Peste 5 miliarde de oameni s-ar putea confrunta cu probleme in aprovizionarea cu apa pana in 2050, potrivit unui raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) publicat recent. Mai mult, conform sursei citate, in prezent 2,1 miliarde de persoane nu beneficiaza de o sursa sigura de apa acasa, ceea ce…

- Lumea ar trebui sa se indrepte catre natura pentru a identifica modalitati mai eficiente in vederea asigurarii unor provizii suficiente de apa, mentinerii puritatii acesteia si protejarii populatiilor de efectele secetei si ale inundatiilor, conform unui anunt facut luni de Organizatia Natiunilor Unite…

- 5 miliarde de oameni ar putea trai in zone fara apa, pana in 2050. In contextul cresterii populatiei mondiale si a incalzirii planetei, cererea de apa se va accentua, iar calitatea si fiabilitatea aprovizionarii va scadea, avertizeaza Organizatia Natiunilor Unite (ONU) in cadrul editiei din 2018 a raportului…

- Lumea ar trebui sa se indrepte catre natura pentru a identifica modalitati mai eficiente in vederea asigurarii unor provizii suficiente de apa, mentinerii puritatii acesteia si protejarii populatiilor de efectele secetei si ale inundatiilor, conform unui anunt facut luni de

- Zeci de mii de persoane au demonstrat din nou sambata in Spania pentru a cere o revalorizare a pensiilor si pentru a apara sistemul actual de pensii amenintat cu privatizarea de guvernul conservator al premierului Mariano Rajoy, au anuntat sindicatele, relateaza AFP, potrivit Agerpres. La Barcelona…

- Google a eliminat, in 2017, peste 100 de reclame mincinoase sau abuzive pe secunda, echivalentul a mai mult de 3,2 miliarde de elemente care au incalcat politicile publicitare ale gigantului american, arata un raport statistic al companiei, publicat joi. In acelasi timp, 79 de milioane…

- Au mai ramas 3 zile de inscriere pentru profesioniștii voluntari care vor sa faca fapte bune, donand 8 ore pentru o cauza nobila. Pe 23 martie 2018, de la ora 19:00 – pana la 03:00 dimineața, profesioniști din toata țara se aduna la Tekwill, ca sa doneze o seara din timpul lor și ceea ce au mai valoros…

- Salariile si pensiile mici, somajul si coruptia. Sunt cele mai mari probleme cu care se confrunta acum tara noastra. De aceasta parere sunt oamenii care au participat la barometrul socio-politic, realizat de IMAS la comanda Partidului Democrat din Moldova.

- Alessia se confrunta cu probleme grave de sanatate dupa ce a dat nastere micutului sau, Alvin. Artista a mers la medic, a facut o serie de investigatii in urma carora a aflat ca se confrunta cu probleme grave de sanatate.

- Doina Spataru, mama regretatei Malina Olinescu, a fost internata de urgența. Artista are niște probleme de sanatate și va ajunge pe masa de operație. Una dintre cantarețele de top ale Romaniei, Doina Spataru, in varsta de 70 de ani, trece printr-o perioada mai puțin buna. Mai mulți apropiați ai artistei…

- Bombardamentele continua in regiunea siriana Ghouta de Est, in pofida armistițiului de 30 de zile impus de ONU.Cel puțin 100 de oameni au murit acolo in ultimele 48 de ore, potrivit purtatorului de cuvant al secretarului general al Organizației Națiunilor Unite, Stephan Dujarric.

- Probleme pentru cele mai mari retele de socializare. Facebook, WhatsApp si Instagram ar putea sa fie inchise. Anuntul survine dupa ce Blackberry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat cu buna stiinta proprietatea intelectuala.

- Mai multe teatre din vestul tarii participa la cea de-a XVII-a editie a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, organizata pentru sprijinul seniorilor scenei romanesti care se confrunta cu probleme materiale sau de sanatate. Incasarile obtinute la spectacolele care participa la acest demers vor…

- Presedintele american Donald Trump a cazut 222 de locuri in topul anual Forbes al celor mai bogati oameni ai planetei, dupa ce valoarea estimata a averii sale a scazut de la 3.5 miliarde de dolari la 3.1 miliarde. Revista Forbes sustine ca acest lucru este partial cauzat de scaderea valorii proprietatilor…

- China a anuntat luni ca bugetul sau militar, al doilea ca marime din lume dupa cel al SUA, va fi majorat cu 8,1% in 2018, un ritm de crestere superior anului trecut, relateaza AFP. Aceasta rata de crestere, mai ridicata decat in 2017 (+7%), a fost anuntata de guvern intr-un raport dat…

- Serviciul de Ambulanța București Ilfov a primit in 24 de ore, 1475 de solicitari pentru intervenții medicale, 829 fiind urgențe de cod roșu și galben, printre care 26 entrose, luxații sau fracturi, spune pentru Libertatea, managerul SABIF, dr Alis Grasu. „A fost o noapte grea. Și acum este greu. Se…

- Curtea de Conturi a dat publicitații un raport din care aflam nivelul cheltuielilor bugetare la nivelul județului Alba. Totalul plaților din bugetul general al județului Alba a fost de aproape 1,3 miliarde de lei (noi), din care 1,047 de miliarde sunt cheltuielile comunelor, orașelor, municipiilor și…

- Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din cadrul CDU luni. Succesorul sau va fi desemnat in cadrul unui congres exceptional, prevazut la 26 februarie. Considerat un apropiat al Angelei Merkel,…

- Peter Tauber, secretarul general al partidului conservator al cancelarului german Angela Merkel, demisioneaza din Uniunea Crestin Democrata (CDU), relateaza AFP. Peter Tauber, care se confrunta la varsta de 43 de ani cu probleme de sanatate, urmeaza sa-si anunte retragerea din acest post strategic din…

- Liderul campionatului spaniol, FC Barcelona, nu va putea conta pe fundașii Gerard Pique și Thomas Vermaelen in meciul de pe teren propriu cu Getafe, care va avea loc duminica. Pique nu va putea evolua in urmatorul meci din cauza accidentarii la genunchi suferite week-end-ul trecut in partida pe care…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom,

- Tot mai mulți oameni au probleme cardiace grave și ajung pe masa de operație. Potrivit Companiei Naționale de Asigurari in Medicina, in 2017 au fost subvenționate cu aproape doua mii de intervenții mai multe decat in anul precedent.Larisa Bivol are 63 de ani.

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom.

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin un miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Conform indicelui Bloomberg Billionaires, fondatorul Amazon,…

- Șomajul și corupția – acestea sunt cele mai mari probleme cu care se confrunta cetațenii din Republica Moldova. Cel puțin asta arata un sondaj facut de compania Magenta, la solicitarea Centrului de Informare și Documentare NATO din RM.

- Averile celor mai bogati 500 de oameni din lume s-au micorat cu circa 114 miliarde de dolari, in urma scaderii inregistrate de bursa de la New York, de luni seara. Warren Buffet, CEO-ul Berkshire Hathaway Inc., al treilea cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,1 miliarde de dolari. Berkshire…

- Cifre si statistici alarmante! Mai exact, populatia Romaniei va ajunge, in cel mult 30 de ani, la nivelul anului 1950, iar in 2100 vom fi mai putini cu sapte milioane si jumatate, arata un raport al Organizatiei Natiunilor Unite. Același raport care prevede un viitor sumbru al tarii noastre, inclusa…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, sustine ca renuntarea la formularul 600 creeaza probleme mai mari decat aplicarea lui, in conditiile in care cei pentru care s-a amanat plata taxelor raman fara asigurari. El arata ca actualii decidenți din Guvern sunt oameni slabi de minte și incapabili…

- Facebook a anuntat ca WhatsApp a atins cifra de 1,5 miliarde de utilizatori lunar, informeaza news.ro.Un miliard si jumatate de utilizatori lunar are cea de-a doua aplicatie de chat detinuta de Facebook, WhatsApp. La precedentul anunt, in iulie 2017, WhatsApp avea 1,3 miliarde de utilizatori…

- Studiul Global Digital, realizat de We Are Social si Hootsuite, arata ca numarul utilizatorilor de internet din lume a depasit pragul de 4 miliarde, acesta crescând cu aproape 250 de milioane doar în 2017.Potrivit cercetarii, 200 de milioane de oameni si-au achizitionat primul…

- Guvernul britanic a incercat marti sa minimalizeze un raport pesimist privind situatia economica a tarii dupa iesirea sa din Uniunea Europeana susceptibil sa alimenteze perceptia ca guvernul nu este suficient de pregatit, relateaza AFP si Reuters. Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie o "interpretare…

- Uniunea Salvati Romania anunta ca va vota impotriva investirii Guvernului Dancila, propus de PSD - ALDE, apreciind ca acesta este compus din oameni slab pregatiti si cu probleme de integritate. "USR considera ca numirile in actualul Guvern condus de Viorica Dancila ne ofera acelasi spectacol de incompetenta…

- Omul modern sta peste 8 ore la birou, in fața unui calculator. Dincolo de afectarea vederii, mai sunt cateva probleme serioase, care se rasfrang asupra starii noastre de sanatate. Citeste si: Florin Calinescu, atac FARA PRECEDENT la adresa lui Iohannis dupa desemnarea unui premier de la PSD:…

- Unul dintre liderii ALDE, europarlamentarul Norica Nicolai, sustine ca ALDE prevede modificari de proportii dupa formarea noului Guvern. Intr-o interventie telefonica la Romania TV, Nicolai a marturisit ca exista probleme privind impozitarea, probleme care ar trebui sa-si gaseasca solutie cat mai…

- Peste 100 de oameni de stiinta au trimis o scrisoare comuna Organizatiei Natiunilor Unite in care cer stoparea dezvoltarii asa-numitilor "roboti-ucigasi", avertizand cu privirea la un conflict din ce in ce mai periculos.

- Valoarea cumparaturilor online consemnata in anul 2017, in Romania, a fost de 2,8 miliarde de euro, in crestere cu peste 40% fata de cifrele din anul precedent, reiese din estimarile realizate de principalii jucatori din comertul electronic romanesc, impreuna cu GPeC, cea mai mare comunitate a magazinelor…

- Legendarul muzician britanic Eric Clapton, in varsta de 72 de ani, a declarat intr-un interviu ca vrea sa continue sa lucreze, dar este dificil pentru el, pentru ca auzul ii este afectat.Citeste si: Atac FARA PRECEDENT la adresa ambasadorului Germaniei in Romania: ' Sunteti IPOCRIT si reprobabil...'…

- Celor din zodia Berbec le vor merge la suflet niște cuvinte de apreciere sau de incurajare și vor schimba poate abordarea unui proiect ambitios. Se poate sa vorbeasca deschis cu ființa iubita despre planurile de viitor și, daca asa este situatia, despre legalizarea relației.

- Berbec - Ei trebuie sa invete sa vorbeasca pentru ei insisi si sa se accepte asa cum sunt. Taur - Trebuie sa invatati sa acceptati lucrurile asa cum sunt si sa gasiti o modalitate de a va usura provocarile.

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire in fiecare clipa. Un studiu realizat in Marea Britanie arata insa ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul sarcinii.

- Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde de oameni pana in 2030, ceea ce inseamna ca robotii vor lasa aproximativ 10% din populatia lumii fara loc de munca.

- Din cauza profesiei, Paula Seling se confrunta cu probleme de sanatate, despre care a vorbit de curand. Iubeste sa cante si sa fie pe scena, fapt pentru care artista nu lasa sa se vada acest lucru in concertele si in spectacolele pe care le sustine.

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit cu aproximativ 1.000 de miliarde de dolari mai bogati in 2017, de peste patru ori mai mult fata de castigul din 2016, pe fondul cresterii record a pietei bursiere, care a compensat turbulentele economice si politice, conform indicelui Bloomberg Billionaires.…

- Cei mai bogati oameni din lume si-au marit averile cu 1.000 de miliarde de dolari in 2017, cresterea fiind de patru ori mai mare comparativ cu cea din 2016, datorita recordurilor inregistrate in acest an de bursele de valori, relateaza Bloomberg, citat de news.ro.

- Populatia mondiala va ajunge la aproape 7,6 miliarde de oameni la inceputul anului 2018, au anuntat reprezentantii German Foundation for World Population. Iar in 2050 pe Terra vor trai 9,6 miliarde de oameni.

- Saptezeci de cazuri noi de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, aproape jumatatea dintre acestea fiind in municipiul Bucuresti si in judetul Ialomita. Numarul imbolnavirilor de la debutul epidemiei in Romania a ajuns la 10.268.Citește și: Liviu Dragnea anunța REFERENDUM: 'Da, cat…

- Organizatorii Jocurilor Olimpice de vara din 2020 de la Tokyo au anuntat, vineri, o noua reducere "importanta" a bugetului, capitala japoneza fiind sub presiune pentru a tine sub control costurile tot mai ridicate ale competitiei, informeaza AFP. Bugetul global al Jocurilor a fost fixat…