Raport ONU: Nivelul mărilor va crește cu un metru în următorii 80 de ani. Sute de milioane de oameni ar putea fi strămutați. Nivelul marii ar putea crește cu un metru in urmatorii 80 de ani in timp ce majoritatea recifelor de corali cu apa calda urmeaza sa moara și apa oceanelor se vor incalzi de doua ori mai repede decat o faceau in 1993, arata un raport publicat de ONU, miercuri. Noul raport al Grupului interguvernamental privind schimbarile climatice din cadrul ONU arata ca lucrurile sunt mai mula grave decat se credea și chiar și respectarea acordului pentru clima de la Paris nu va ajuta fi suficienta pentru a opri incalzirea globala. Raportul, intocmit de peste 100 de autori din 36 de țari, se concentreaza pe starea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

