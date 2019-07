Stiri pe aceeasi tema

- "Rusia ne-a informat ca si-a retras majoritatea personalului din Venezuela", a scris liderul de la Casa Alba pe Twitter.Rusia a trimis in martie aproximativ 100 de soldati in tara sud-americana pentru a-l sustine pe presedintele Maduro in fata amenintarilor SUA de a folosi forta pentru…

- Ministrul venezuelean de Externe, Jorge Arreaza, a facut apel Statelor Unite sa aleaga dialogul și sa puna capat "amenințarii militare" împotriva țarii sale, relateaza Medifafax, citând site-ul agenției Dpa. "Nu vrem un razboi în Venezuela, ne pregatim pentru…

- Președintele Trump pune la îndoiala strategia agresiva a administrației sale legata de situația din Venezuela, susținând ca nu a fost avertizat cât de dificil va fi ca liderul socialist sa fie înlaturat, scrie The Washington Post.Nemulțumirile președintelui orbiteaza…

- Sute de susținatori ai președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dar și opozanți ai acestuia, au organizat miercuri manifestații în capitala țarii, Caracas, potrivit Mediafax care citeaza CNN. Protestele opozanților regimului Maduro au loc dupa ce liderul opoziției, Juan Guaido, a facut apel…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca președintele Trump este gata, daca este necesar, sa implice armata americana în Venezuela, unde marți au avut loc ciocniri violente dupa ce un grup de soldați s-a ridicat împotriva președintelui Nicolas Maduro.”O…

- Dupa ce secretarul de stat american a spus ca Maduro a fost pe punctul de a pleca in Cuba fiind convins de Rusia sa ramana si dupa violentele intre protestatari si fortele de ordine, in urma carora zeci de persoane au fost ranite, Maduro a anuntat ca lovitura de stat a esuat, Guaido pierzand sustinerea…

