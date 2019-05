Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange a incalcat in mod termenii azilului politic și a incercat sa foloseasca ambasada ecuadoriana din Londra pe post de centru de spionaj, a declarat Lenin Moreno, președintele Ecuadorului, intr-un interviu acordat pentru The Guardian. Lenin Moreno a mai spus ca a primit un angajament scris…

- Fara acces neintrerupt la internet, ingrijire medicala sau posibilitatea de a iesi, Julian Assange s-a plans de faptui ca sederea sa de 7 ani la ambasada Ecuadorului de la Londra nu a fost confortabila. Conditiile in care fondatorul Wikileaks este gazduit in prezent ar putea fi mult mai rele, potrivit…

- Raportorul special al ONU pentru tortura si alte tratamente crude, inumane sau degradante, Nils Melzer, a estimat vineri ca Julian Assange nu poate beneficia de un ''proces echitabil'' in SUA, tara care a cerut extradarea fondatorului WikiLeaks pentru acte de ''piraterie informatica'', relateaza…

- Autoritatile de la Quito au suspendat cetatenia ecuadoriana acordata fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, arestat joi la Londra in urma unei cereri de extradare prezentate de Washington, a anuntat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Jose Valencia, potrivit DPA. Cetatenia ecuadoriana a lui Assange…

- Fondatorul Wikileaks, australianul Julian Assange, a fost arestat in aceasta dimineata la sediul ambasadei Ecuadorului din Londra, a anuntat The Guardian. Assange isi gasise refugiu in aceasta...

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, va fi dat afara din ambasada Ecuadorului in Londra in cel mult cateva zile, a informat o sursa, citata de organizatie intr-un mesaj postat pe Twitter, relateaza site-ul agentiei Dpa.