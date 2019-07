Stiri pe aceeasi tema

- Foametea a afectat 821,6 milioane de persoane la nivel mondial in 2018, comparativ cu 811 de milioane anul precedent, potrivit unui raport anual publicat luni de mai multe organizatii ONU care deplang o crestere a numarului celor afectati de acest flagel pentru al treilea an consecutiv, relateaza…

- Salvadorul si-a depus joi, spre surprinderea generala, candidatura pentru un post de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU in vederea alegerilor care au loc vineri. Depunerea candidaturii Salvadorului a survenit in conditiile in care grupul statelor latino-americane stabilise deja sa…

- In 1988, Organizația Mondiala a Sanatații a declarat data de 31 mai drept Ziua Mondiala fara Tutun. Acum trei ani, in aceasta zi, in Moldova a intrat in vigoare pachetul de legi antitutun, care este astazi unul dintre cele mai stricte din Europa.

- Garda Nationala a Tunisiei a confiscat joi 671 de kilograme de coral, de o valoare estimata la 6,71 milioane de dinari - circa 2 milioane de euro - a anuntat Ministerul de Interne tunisian intr-un comunicat. Sapte tunisieni, doi spanioli si un algerian au fost arestati de Garda Nationala, a precizat…

- Scrisoare deschisa catre: Dl. Klaus Iohannis – presedintele Romaniei D-na Viorica Dancila – prim-ministrul Romaniei Ma numesc Gabriel Antoniu Lavrincic, reprezint si promovez industria romaneasca de mobila si textila in Rusia, republicile ex-URSS, Europa, Asia si America. In calitate de director comercial,…

- Studiu elaborat de Institutul pentru dezvoltare durabila si relatii internationale (IDDRI), din subordinea Institutului pentru Studii Politice (IEP) din Paris, subliniaza ca pentru a hrani mai multe persoane intr-o maniera mai echilibrata, reducand in paralel emisiile de gaze cu efect de sera ale…

- Prin adoptarea unei agriculturi agro-ecologice bazate pe eliminarea ingrasamintelor chimice, reducerea culturilor intensive si o crestere a pajistilor si a culturilor extensive, Europa ar reusi sa isi hraneasca in mod durabil cei 530 de milioane de locuitori in anul 2050, sustine un studiu publicat…