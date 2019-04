Stiri pe aceeasi tema

- Fortele americane si afgane au ucis mai multi civili decat talibanii sau alte grupari insurgente in Afganistan, potrivit unui raport al Natiunilor Unite pe primul trimestru din 2019, facut public miercuri, informeaza France Presse. In perioada respectiva, fortele internationale si proguvernamentale…

- SUA a anulat viza de intrare a procurorului Curții Penale Internaționale, Fatou Bensouda, ca raspuns la ancheta sa privind posibile crime de razboi ale armatei americane în Afganistan, potrivit Reuters. Secretarul de Stat Mike Pompeo a declarat luna trecuta ca SUA va retrage sau va anula…

- Raidul aerian de sambata a facut parte dintr-o batalie intre talibani si fortele afgano-americane care a durat 30 de ore in Kunduz, o provincie nordica in care talibanii au o prezenta puternica. Copiii si familiile lor si-au pierdut locuintele din cauza luptelor din alte parti ale tarii, conform…

- Situatia actuala in Afganistan "nu permite" o retragere a fortelor coalitiei din aceasta tara, a declarat joi generalul Joseph Votel, seful fortelor SUA in Orientul Mijlociu, argumentand in special prin nivelul slab de pregatire a fortelor armate afgane, potrivit France Presse. "Astfel de decizii trebuie…

- Statele Unite ale Americii risca sa livreze Afganistanului elicoptere Black Hawk de ultima generatie pentru care fortele aeriene ale tarii nu au piloti si nici mecanici pregatiti, a avertizat marti un organism guvernamental de supraveghere, transmite Reuters. Avertismentul Inspectorului…

- Mullahul Abdul Ghani Baradar, cofondator al miscarii talibanilor, a fost numit sef al biroului politic al talibanilor la Doha, unde au loc de luni convorbiri cu reprezentanti americani avand ca scop sa puna capat celor 17 ani de conflict in Afganistan, informeaza vineri France Presse preluata de…