Raport ONU: Ce cifră va atinge populaţia globului în 2050 "Populatia lumii, estimata la 7,7 miliarde in 2019, continua sa creasca, desi la o rata descrescatoare. Se preconizeaza ca va continua sa creasca ajungand la circa 9,7 miliarde in 2050 si va creste in continuare la aproximativ 11 miliarde pana la sfarsitul secolului", potrivit raportului ONU. Raportul Natiunilor Unite este intitulat "Revizuirea si evaluarea programului de actiune al Conferintei internationale privind populatia si dezvoltarea si contributia sa la monitorizarea si revizuirea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabila". Raportul a fost prezentat de secretarul general… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

