Raport OLAF: Romania, cele mai multe fraude cu fonduri europene in domeniul agriculturii, in 2018. Este pe primul loc la capitolul "documente false"

Accident mortal la Gălăteni

Accident mortal la Gălăteni in Eveniment / on 13/10/2019 at 10:18 / O persoană și-a pierdut viața, noaptea trecută, după ce a fost implicat nu în unul, ci în două accidente rutiere, petrecute la interval de câteva zeci de minute unul de celălalt. Tragedia s-a petrecut pe DJ 601C, la Gălăteni și, din primele informații, se pare că victima,… [citeste mai departe]