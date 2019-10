Stiri pe aceeasi tema

- Romania a semnalat, la nivelul Uniunii Europene, cele mai multe fraude cu fonduri UE in perioada 2014-2018. Ocupa locul 2, dupa Polonia, dupa criteriul valorii fraudelor raportate. Datele provin dintr-un document de lucru al Oficiului UE Anti-Frauda (OLAF). Conform unui document de lucru al Comisiei…

- Romania a semnalat, la nivelul Uniunii Europene, cele mai multe fraude cu fonduri comunitare in perioada 2014-2018 si ocupa locul doi, dupa Polonia, dupa criteriul valorii fraudelor raportate, arata un document de lucru al Oficiului UE Anti-Frauda (OLAF), relateaza Mediafax.Conform unui document…

- Verdict al CJUE in favoarea celor care s-au imprumutat in franci elvețieni. Cum pot scapa clienții de creditele umflate de creșterea cursului O decizie importanta a fost luata joi de Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru cei care au luat credite in franci elvetieni. Pornind de la un caz din Polonia,…

- Ultimul trimestru al anului 2019 va fi marcat de evenimente importante in Polonia si Romania, primele doua state ca marime de la granita estica a Uniunii Europene. Pe 13 octombrie, Polonia va organiza alegeri generale care vor testa popularitatea partidului conservator Lege si Justitie, care este la…

- EUROSTAT. Planificati un gratar? Cum se compara prețurile carnii in UE? Cele mai mari prețuri pentru carne sunt in Austria și Luxemburg. Cel mai scazut, in Polonia și Romania. Daca intenționați sa cumparați niște carne pentru un gratar in ultimele saptamani de vara, s-ar putea sa va interesați cum se…

- Alte state membre cu preturi scazute la carne sunt Bulgaria (36% sub media UE), Lituania (29%) si Ungaria (25%). In contrast, cele mai mari preturi la carne din UE se inregistrau in Austria, cu 46% peste pretul mediu din UE, Luxemburg (42%), Franta (31%) si Belgia (26%). Comparativ, in anul 2017,…

- Pentru multi cetateni ai Uniunii Europene, vara inseamna vacante si calatorii. Totusi, se estimeaza ca 23,8% din populatia UE cu varsta de peste 16 ani nu-si putea permite in 2018 o saptamana de vacanta departe de casa (fata de 39,5% in 2013), iar anul trecut cel mai ridicat procent s-a inregistrat…

- Potrivit acestor date prezentate de catre Biroului federal de statistica (Destatis) luni, soldul migratoriu al Germaniei a scazut la aproape 400.000 de persoane in 2018, de la 416.000 anul precedent. Celelalte state membre ale Uniunii Europene (UE) sunt principala sursa a noilor sositi, cu un sold migratoriu…