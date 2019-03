Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 40 de curți ale blocurilor multietajate din municipiul Orhei au fost modernizate și reparate „de la zero” în cadrul proiectului „Operațiunea Curtea”, lansat de administrația localitații în primavara anului trecut. Chiar daca este iarna,…

- Administratia americana a finalizat elaborarea planului de pace pentru incheierea conflictului israelo-palestinian, au dezvaluit surse de la Washington, citate de postul „Fox News”. Proiectul denumit...

- Administrația ocnamureșeana iși propune sa schimbe radical fața orașului in acest an. In acest sens Primaria Ocna Mureș aloca 1.961.185 de lei TVA inclus (adica aproximativ 400.000 de euro) in cadrul unui proiect prin care se vor amenaja 3 parcuri din intravilanul orașului Ocna Mureș. Este vorba despre…

- Statele Unite au informat Rusia despre conditiile in care Administratia de la Washington ar fi dispusa sa reia discutiile cu Moscova pe tema Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), SUA rezervandu-si dreptul sa revoce decizia de retragere din acest acord, au comunicat autoritatile americane.…

- Solicitarea autoritatilor americane ca Ungaria sa isi diversifice sursele de aprovizionare cu energie si sa isi reduca dependenta de Rusia este blocata de mai multe state aliate din Uniunea Europeana si NATO, a declarat ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, respingand criticile potrivit carora…

- Președintele american Donald Trump a anunțat joi ca Statele Unite vor dezvolta sisteme de aparare antiracheta în spațiu pentru detecția și distrugerea atacurilor cu rachete, informeaza Mediafax care citeaza Associated Press. "Scopul nostru este simplu: sa ne asiguram ca putem detecta și…

- Autoritatile siriene au denuntat marti ca o "agresiune" declaratiile presedintelui turc, Recep Tayyip Erdogan, care a spus ca tara sa este pregatita sa stabileasca o "zona de securitate" in Siria, tara in razboi la granita cu Turcia, relateaza AFP. Declaratiile "iresponsabile" ale presedintelui Erdogan…

- Președintele iranian Hassan Rouhani a declarat joi ca Iranul va trimite doi sateliți pe orbita in urmatoarele saptamani, folosind rachete fabricate in țara, la o saptamana dupa ce Administrația de la Washington a avertizat Iranul sa nu continue programul spațial, relateaza site-ul Ynet, potrivit Mediafax.