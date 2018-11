Raport oficial al Guvernului SUA: Dezastrele naturale vor fi tot mai frecvente si mai distrugatoare

Stiri pe aceeasi tema

- Un raport guvernamental american referitor la efectele schimbarilor climatice dat vineri publicitații a ajuns la concluzia ca încalzirea globala afecteaza mediul natural și va avea ca urmare creșterea numarului dezastrelor precum incendiile de vegetație recente din California, informeaza dpa.Incendii…

- Administratia de la Washington ar putea impune din decembrie taxe vamale suplimentare pentru importurile din China, in cazul in care negocierile dintre presedintii Donald Trump si Xi Jinping nu vor da rezultate, afirma oficiali americani. Statele Unite au impus deja taxe vamale pentru produse…

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, s-a inscris in Partidul Democrat din Statele Unite, in contextul in care intentioneaza sa candideze impotriva presedintelui Donald Trump, politician republican, in scrutinul prezidential din anul 2020. "In momente-cheie…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo si omologul sau chinez Wang Yi au avut niste schimburi de replici mai putin diplomatice, luni, la Beijing, la cateva zile dupa o adevarata denuntare a politicii chineze de catre vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence. Aflat in trecere pe la Beijing,…

- Aflat la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, la New York, Donald Trump a acuzat China de amestec in alegerile de la jumatatea mandatului, care vor avea loc in noiembrie in Statele Unite. Presedintele american nu a dat insa detalii. "Din pacate, am constatat ca China incearca…

- Summit-ul dintre cele doua Corei de la Phenian a marcat un moment istoric: liderul Kim Jong Un a acceptat sa inchida definitiv si cu martori straini situl de teste balistice Tongchang-ri. Anuntul a fost facut miercuri de presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, dupa intalnirea cu Kim.…

- Presedintele american, Donald Trump, este ferm hotarat sa impuna o noua serie de taxe vamale - de 10% - pentru produse din China in valoare de 200 de miliarde de dolari si ar putea anunta aceasta in zilele urmatoare, a informat sambata presa americana. Donald Trump a "decis sa impuna taxe…

- Pasagerii si membrii echipajului din doua aeronave care zburau din Europa in statul Philadelphia din SUA au fost examinati de catre medici, dupa ce 12 persoane s-au plans de simtome asemanatoare cu gripa, la o zi dupa o situatie similara dintr-o aeronava de pe ruta Dubai-New York. Cele doua…