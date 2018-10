RAPORT. Numarul de violente din scoli s-a dublat intr-un singur an

Concret, daca in urma cu 2 ani numarul total de violente inregistrate la nivelul scolilor a fost de 139, in anul 2017-2018 numarul acestora a ajuns la mai mult de dublu, adica la 326. Dintre acestea, 218 au fost clasificate ca fiind atacuri la persoana (anul trecut au fost 110), 35 - atentate la securitatea unitatii scolare (anul trecut au fost 8), 10 - atentate la bunuri (anul trecut au fost 7), iar 63 au fost considerate ca fiind alte fapte de violenta in spatiul scolar (anul trecut au fost 14). Pentru acte de violenta fata de elevi au fost sanctionate 4 de cadre didactice in anul scolar ...