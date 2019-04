Stiri pe aceeasi tema

- „Abia acum doua saptamani, epoca lui Donald Trump a explodat, doar atunci cand raportul Mueller l-a exonerat complet de una dintre cele mai grave acuzații pe care un președinte american le putea purta pe umerii sai și anume pactizarea cu Rusia (...) Un singur roman pare a fi ințeles…

- Kremlinul a respins, din nou, luni, orice ingerinta in alegerile prezidentiale din 2016 in SUA ca reactie la raportul procurorului special Robert Mueller, care concluzioneaza absenta vreunui element care sa probeze o posibila complicitate intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia, informeaza…

- Ancheta procurorului Robert Mueller a decimat echipa de consilieri ai lui Trump, dar a sfârșit prin a concluziona ca președintele nu a conspirat cu Rusia. Raportul nu îl exonereaza pe liderul de la Casa Alba.

- Bill Barr, procuror general SUA, si-a exprimat speranta sa livreze 'principalele concluzii' al acestui raport de ancheta foarte asteptat membrilor comisiilor juridice ale Congresului 'chiar in acest weekend', a afirmat el intr-un mesaj adresat parlamentarilor. La randul sau, Casa Alba a afirmat…

- Libertatea dezvaluie azi ca printre sutele de pagini gasite in dulapul de epoca de a Brașov și aflate azi la BNR se gasesc și documente despre felul inuman in care erau tratați evreii in 1941 in lagarul de la Marculești, Basarabia. Jurnalista Andreea Archip s-a deplasat la fața locului, in comuna aflata…

- BNR a confirmat, vineri, intr-un comunicat de presa, ca a intrat in posesia dosarului pe care Antonescu l-a trimis cu armata la Moscova ca sa revendice tezaurul Romaniei. Banca naționala transmite ca a intrat in posesia documentelor „cu sprijinul altor instituții ale statului” și ca acestea sunt studiate…

- ​Banca Naționala a României a intrat recent în posesia unor documente din anul 1941 – cu sprijinul altor instituții ale statului –, în care reprezentanți ai bancii din perioada respectiva au facut un inventar pentru conducerea statului român din epoca în legatura…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) anunta ca a semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Sanatatii. Documentul prevede ca partile vor comunica datele si informatiile in legatura cu dreptul de practica al medicilor, specialitatile si calificarile profesionale dobandite de medici, sanctiunile…