- Tareck El Aissami "si-a folosit pozitia de putere pentru a se angaja in traficul international de droguri" si a "ocolit sanctiunile si a incalcat legea privind baronii drogurilor", a declarat un agent special al Ministerului Securitatii Interne, citat intr-un comunicat al procurorului. Aissami, in…

- Comisia pentru informatii a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA a anuntat marti ca l-a angajat pe fostul procuror anti-mafia Daniel Goldman la conducerea anchetei privind legaturile cu Rusia ale campaniei presedintelui Donald Trump, informeaza DPA. Presedintele comisiei, congresmanul democrat…

- Medvedev a raspuns in acest fel la observatia ziaristului luxemburghez ca noile rachete rusesti ar putea lovi tara sa, desi aceasta nu dispune de arsenal nuclear, dar este inconjurata de mai multe baze NATO.'Rachetele noastre hipersonice sunt de inalta precizie si sigure, drept urmare gradinile…

- Potrivit sefului Statului Major General al Fortelor Armate Ruse, Valeri Gherasimov, intentiile SUA de a folosi spatiul cosmic in scopuri militare, in particular decizia de a forma o Forta Spatiala, creeaza premisele militarizarii spatiului cosmic. 'Toate aceste actiuni ar putea duce la o agravare…

- ​Michael Cohen, fostul avocat personal al presedintelui Trump, a fost "pe deplin cooperant" în timpul audierii cu usile închise de joi, în fata comisiei din Congres care investigheaza eventuala ingerinta a Rusiei în alegerile din 2016, conform declaratiilor presedintelui…

- Presedintele american Donald Trump l-a acuzat joi pe fostul sau avocat Michael Cohen ca "a mintit mult" la audierea sa din Congres, unde acesta l-a acuzat pe liderul de la Casa Alba ca este un 'escroc', ca a avut legaturi suspecte cu Rusia si ca a cumparat tacerea unor

- Vladimir Putin a declarat in acest discurs ca Rusia nu cauta confruntarea si ca nu va face primul pas in desfasurarea unor rachete ca replica fata de iesirea Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu washingtonul in 1987. Liderul de la Kremlin a reafirmat ca raspunsul…

- Echipa procurorului special Robert Mueller a solicitat unui judecator federal din Virginia sa îl condamne la pâna la 24 de ani de închisoare pe Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a președintelui Donald Trump, potrivit cotidianului The New York Times, citat de Mediafax.Anul…