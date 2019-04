Un timişorean, şef la Casa Naţională de Pensii

Ioan-Petru Căprariu, membru al PSD Timiş, a fost numit în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice... The post Un timişorean, şef la Casa Naţională de Pensii appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]